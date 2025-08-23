¿Quién manda en la Liga 1? La impactante diferencia en el valor de los planteles entre Universitario vs. Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima chocan este domingo 24 de agosto por el clásico peruano y también sostienen una lucha en el plano económico. Siendo rivales desde siempre, su enfrentamiento entre cuál club es el más caro, se resolvió hoy.

Y es que Transfermarkt nos brinda hoy el valor económico de los planteles tanto de Universitario como de Alianza Lima. En esa lucha de valores, los dos clubes superan los 10 millones de dólares y ambos tienen más de 30 jugadores en su plantel.

Alianza Lima es el plantel más costoso con un valor oficial de 15,58 millones de dólares según información oficial de Transfermarkt. Con 35 jugadores, su futbolista más caro es Sergio Peña con 2 millones de dólares.

Universitario es el tercer plantel más caro de la Liga 1 con un valor total de 13,45 millones de dólares según información oficial de Transfermarkt. Con un plantel de 31 jugadores, su futbolista más caro es Jairo Concha con 1,20 millones de dólares.

Alineaciones de Universitario y Alianza Lima para el clásico peruano

La probable alineación de Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano sería con Sebastián Britos en el arco; Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la defensa; Andy Polo, José Carabalí, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en la volante; Edison Flores y Alex Valera en la delantera.

La probable alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano sería con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña en la volante; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en la delantera.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario y Alianza Lima juegan a las 5:30 PM de este domingo 24 de agosto. Chocando por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú, el partido se dará en el estadio Monumental de Ate.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de GOLPERU. Además, también se podrá disfrutar online por la transmisión en la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.