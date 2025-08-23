Fossati radical a horas del clásico: el inesperado cambio que tendrá la alineación titular de Universitario vs. Alianza Lima

A horas de una nueva edición del clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima, el técnico Jorge Fossati analiza realizar un cambio de último minuto en el once titular. Consciente que la lucha interna es intensa, el entrenador cedería luego de lo que se vio en el duelo ante Palmeiras.

Así informó el periodista Gustavo Peralta en la última edición de L1 MAX. El hombre de prensa reveló que Jorge Fossati haría cambios en el último titular: “Varios de los que jugaron ante Palmeiras no serán titulares el domingo. Pero sí hay una cosa, pasa que Fossati irá con el once que todos sabemos, pero tampoco es un tipo que come vidrio”, comenzó el comunicador.

Siguiendo con la información, Gustavo Peralta aclaró que algunos habituales titulares cremas no estarían en el Universitario vs. Alianza Lima: “Si ve que Inga está mejor, no lo va a dejar afuera. Si ve que Santamaría está mucho mejor, tampoco lo puede dejar afuera. Si ve que Flores no está para ser titular, entonces. Él es el principal responsable si algo sale mal en el clásico”, cerró el periodista deportivo.

Hay que recordar que Universitario tendrá varias bajas en su cotejo ante Alianza Lima. El primero que no estará disponible es el volante Rodrigo Ureña. En su reemplazo Jorge Fossati analiza colocar bien a Jesús Castillo o a Jorge Murrugarra, decisión que se tomará en el último minuto.

Alineaciones de Universitario y Alianza Lima para el clásico peruano

La probable alineación de Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano sería con Sebastián Britos en el arco; Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la defensa; Andy Polo, José Carabalí, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en la volante; Edison Flores y Alex Valera en la delantera.

La probable alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano sería con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña en la volante; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en la delantera.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario y Alianza Lima juegan a las 5:30 PM de este domingo 24 de agosto. Chocando por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú, el partido se dará en el estadio Monumental de Ate.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de GOLPERU. Además, también se podrá disfrutar online por la transmisión en la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

