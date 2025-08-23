¿Juegan Anderson Santamaría y Jairo Vélez? La alineación de Universitario para el clásico ante Alianza Lima

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en lo que será una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Claro está que ambos equipos buscarán llevarse los tres puntos, sin embargo, para poder lograrlo deberán contar los mejores elementos en sus respectivas filas.

Es por esto que Jorge Fossati ya tendría en mente cuál sería la alineación con la que arrancaría el conjunto ‘crema’ frente a los ‘blanquiazules’ este fin de semana.

La alineación de Universitario ante Alianza Lima

“La prioridad de la ‘U’ siempre estuvo en el clásico. De que hay dudas en la alineación, las hay y sobre todo en la defensa, pero seguramente Fossati eso ya lo tiene definido”, expresó la periodista Andrea Closa en RPP.

Además, agregó lo siguiente: “Yo no creo que no le de la chance a Aldo Corzo de iniciar, porque es un jugador muy de Fossati. Creo que Williams Riveros va a ser titular y mi duda es si Anderson Santamaría podría jugar por Di Benedetto o por algún otro de la defensa. Igual yo pienso que la defensa titular va a ser la de siempre“.

“Andy Polo por derecha, tengo la duda de si iría Inga o Carabalí por izquierda. Murrugarra reemplazaría a Rodrigo Ureña y ocuparía el mediocampo junto a Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. En ataque, volverían Edison Flores y Alex Valera“, sentenció.

Teniendo en cuenta ello, así saldría la ‘U’ ante Alianza: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, Universitario volverá a la acción en la Liga 1 cuando se mida ante su eterno rival en las instalaciones del estadio Monumental.

Dicho encuentro se llevará a cabo este domingo 24 de agosto desde las 17:30 horas de Perú. De ganar, el equipo de Ate quedará como único líder del Torneo Clausura.

