Reimond Manco y el consejo a Alex Valera por si llega una oferta: “Tiene que ser a un equipo…”

Alex Valera es actualmente uno de los jugadores peruanos mejor valorado en los últimos años. El atacante patrio viene en una racha impresionante y parece ser que su tiempo en el Perú está próximo a terminar. Todo indica que podría llegar una oferta por él, pero claro la decisión si dejar el país no es nada fácil. No obstante, le llegó un importante consejo para su futuro.

Publicidad

Publicidad

Reimond Manco en el programa Juego Cruzado habló sobre una posible oferta por el delantero de Universitario de Deportes. Pero, descartó que deba irse a cualquier equipo, ya que si no le aseguran el titularato, sería mejor mantenerse en el Perú. Ya que es un jugador que está asegurado en Ate, le está yendo bien e incluso, hoy es el titular en la Selección Peruana.

“Para sacar hoy por hoy a Valera de la ‘U’ tiene que ser a un equipo donde sí o sí va a ser titular. Yo si fuese Valera y soy el mejor jugador de la Liga 1, tricampeón, el ‘9’ titular de la selección y un equipo me pide ir, pero no sé si voy a ser titular, yo no me voy”, fue lo que mencionó el ahora panelista.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por ahora, solo hay especulaciones de posibles ofertas para el delantero ‘crema’. Pero no ha llegado ninguna oferta en estos momentos, lo cual deja tranquilo a los hinchas que saben que el Alex hoy es irremplazable. Más que todo, debido a que no hay otro jugador peruano de su nivel y con los cupos de extranjero tomados, es complicado que puedan traer un buen reemplazo.

¿A dónde podría ir Alex Valera?

Lo que se pudo conocer mediante el periodista deportivo Gustavo Peralta es que lo están siguiendo de México. En el país ‘Azteca’ solo han hecho consultas, pero por ahora no hay ninguna oferta concreta. Pero parece complicado que en este momento se muestra una propuesta, más que todo podría llegar a darse pensando a mitad del año.

ver también ¡Con goles de Valera y Pérez Guedes! Universitario venció 2-0 ADT por el Torneo Apertura 2026: resumen y goles

Álex Valera con camiseta de Universitario (Foto: Universitario).

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, se esperaba que un equipo europeo pueda hacer una oferta concreta. Pero por lo pronto no hay nada, en este caso podría ser algo tentador tanto para la institución como para el jugador. Así que habrá que esperar a ver que es lo que pasa en los próximos días, ya que no sería una decisión fácil para ninguno de los dos, tanto el jugador como la institución.

Datos Claves