La recomendación de Reimond Manco a los jugadores de Universitario: “El plantel tiene que…”

Universitario de Deportes no es el equipo temible que fue en las temporadas pasada. Pasó a ser un cuadro que si bien es bueno, no llega a ser sobresaliente a la hora de enfrentar a sus rivales. Esto es algo que sin duda alguna se debe a que no tienen una buena sinergia como venía pasando en campañas pasadas. Pero por eso Reimond Manco dio la alternativa para que esto pueda cambiar.

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Para el exjugador el problema que está teniendo el equipo es básicamente con la idea que tiene Javier Rabanal. En este caso, ha hecho un cambio a la hora del funcionamiento del equipo y tienen que lograr entenderlo. Para lo que se espera que puedan ceder con la idea de poder obtener mejores resultados en el futuro.

“El plantel tiene que saber que cuando llega un técnico, no necesariamente se tiene que adaptar al equipo; el entrenador llega a ser el capitán del barco. El jugador tiene que ceder un poco”, fue lo que explicó el ‘Jotita’ en el programa Juego Cruzado

Por otro lado, confesó también que el equipo está perdiendo la esencia que tenía el año pasado. Pues no termina de hacer un mal partido ante el cuadro de Comerciantes Unidos, pero no se ve una unión que era fundamental en pasadas ediciones de la Liga 1.

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“La ‘U’ no hizo un mal partido, le faltó hacer el gol. Siento que no es el equipo directo que era el año pasado. Está perdiendo un poco la esencia con la que jugaba el año pasado”, agregó.

Reimond Manco hablando sobre Universitario:

¿𝗘𝗟 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗟 𝗖𝗥𝗘𝗘 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗕𝗔𝗡𝗔𝗟? 😬



🗣️ Reimond Manco: "La ‘U’ no hizo un mal partido, le faltó hacer el gol. Siento que no es el equipo directo que era el año pasado. Está perdiendo un poco la esencia con la que jugaba el año pasado".



🗣️ @E_FLEISCHMAN:… pic.twitter.com/X5GLz1NPc7 — DENGANCHE (@denganche) March 24, 2026

¿Universitario está en crisis?

La realidad es que Universitario de Deportes solo está pasando por una mala racha, más que todo a la hora de jugar en condición de visitante. Le falta al cuadro de Ate poder sacar puntos fuera, esta temporada no ha sabido ganar ni uno solo de los juegos que tuvo que salir de Lima. Algo que deja en claro que no está siendo contundente como en campañas pasadas.

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Esto lo han alejado un poco de la punta del Torneo Apertura. No obstante, todavía siguen en carrera por pelear por el primer título del año. Eso sí, de mantenerse igual, es posible que se les pueda escapar si es que no aprovechan el parón de selecciones para llegar a mejorar su rendimiento.

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