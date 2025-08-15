¿Néstor Gorosito guarda todo para la Sudamericana? La alineación de Alianza Lima para recibir a ADT

Alianza Lima tiene un nuevo partido por Liga 1, aunque la cabeza está puesta en la Copa Sudamericana. Este sábado enfrentará a ADT en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El conjunto íntimo tiene a la vista el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad Católica de Ecuador, lo que puede condicionar el once titular que ponga Néstor Gorosito ante el equipo tarmeño.

La prioridad para Alianza Lima es, sin dudas, la Copa Sudamericana donde el 2-0 en la ida ante Universidad Católica lo dejó bien perfilado para el partido de vuelta en su sueño de llegar a cuartos de final. Sin embargo, dejar de lado la Liga 1 puede tener sus consecuencias a futuro en la lucha por el título nacional.

Actualmente, el cuadro blanquiazul está en el quinto lugar del Torneo Clausura con 8 puntos, pero ha quedado un poco lejos de los líderes Sporting Cristal y Universitario, ambos con 13. Por eso, ya no puede perder puntos si es que quiere seguir peleando por el título del Clausura.

¿Qué alineación pondrá Néstor Gorosito ante ADT?

Para el partido ante ADT, pese a la necesidad de sumar en el torneo local, Néstor Gorosito tiene pensado guardar nombres pensando en el segundo partido ante la U. Católica en Quito. Es posible que veamos muchos cambios, sobre todo, con respecto al equipo que le ganó a los ecuatorianos en Matute.

Un cambio seguro será la salida de Paolo Guerrero, quien salió lesionado en la ida de octavos de Sudamericana y todo parece indicar que tiene un desgarro, que le demandará un tiempo de recuperación entre 2 y 4 semanas. Su reemplazo natural es Hernán Barcos, pero ante el partido de vuelta tan cerca, es posible que el ‘Pirata’ sea también resguardado.

La defensa central también podría sufrir algunas modificaciones como el ingreso de Gianfranco Chávez para darle descanso a Erick Noriega o a Renzo Garcés. Además, en el mediocampo, nombres como Pablo Ceppelini o Alan Cantero podrían ser titulares teniendo en cuenta que pueden ser recambio para la vuelta ante la Católica.

ADT no será un rival fácil para los de Gorosito en este momento. Los dirigidos por Horacio Melgarejo han ganado dos partidos y han perdido otros dos para tener 6 unidades en el Clausura. Vienen de ganarle de local a Sport Huancayo, aunque perdieron a Carlos Cabellos, quien se fue expulsado.

La alineación de Alianza Lima para jugar ante ADT

Gorosito guardará piezas porque la Copa Sudamericana representa su prioridad por estos momentos, tal como lo viene demostrando. Sin embargo, el once titular ante ADT no está confirmada, sino que se conocerá horas antes del comienzo del partido.

Una alineación tentativa tendría a Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud; Gaspar Gentile, Pablo Ceppelini, Alan Cantero; y Matías Succar.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú

POS. EQUIPOS PTS J V E D DG 1 Sporting Cristal 13 5 4 1 0 11 2 Universitario de Deportes 13 5 4 1 0 7 3 Cusco FC 12 4 4 0 0 7 4 Deportivo Garcilaso 12 6 3 3 0 5 5 Alianza Lima 8 5 2 2 1 0 6 Sport Huancayo 7 5 2 1 2 0 7 Alianza Atlético 6 5 1 3 1 0 8 ADT 6 4 2 0 2 -2 9 Los Chankas 6 4 2 0 2 -4 10 Cienciano 5 5 1 2 2 1 11 Deportivo Binacional 5 4 1 2 1 0 12 Comerciantes Unidos 5 5 1 2 2 -2 13 Juan Pablo II College 5 5 1 2 2 -2 14 Foot Ball Club Melgar 5 5 1 2 2 -2 15 Atlético Grau 4 5 1 1 3 -3 16 Alianza Universidad 4 5 1 1 3 -3 17 Ayacucho Fútbol Club 4 5 1 1 3 -3 18 Sport Boys 4 6 1 1 4 -6 19 UTC 1 4 0 1 3 -4

