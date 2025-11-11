Rodrigo Ureña aumenta la incertidumbre en Universitario de Deportes respecto a su futuro profesional. Luego del empate sin goles ante Deportivo Garcilaso y antes de los festejos por el tricampeonato nacional, dejó en duda su futuro en el conjunto ‘crema’. Ahora, en una reciente entrevista, insistió en que no sabe lo que pasará en 2026, pese a tener contrato vigente.

Universitario debe definir durante las próximas semanas el plantel que tendrá para el próximo año. Uno de los nombres a seguir será el de Rodrigo Ureña, quien podría ser protagonista del mercado debido a sus recientes declaraciones. Es uno de los jugadores que podría salir y así lo supo manifestar en las últimas horas.

Tras el partido ante Deportivo Garcilaso, el futbolista chileno supo generar ruido debido a que, cuando le consultaron si seguirá en la ‘U’ en 2026, su respuesta fue: “No lo sé, no lo sé aún“. Además, había advertido que iba a hablar en su momento respecto a este tema, algo que hizo en el programa Juego Cruzado en D’Enganche.

Rodrigo Ureña, figura de Universitario (Oficial).

Rodrigo Ureña no asegura su continuidad en Universitario

Al ser consultado sobre su futuro, Rodrigo Ureña hizo una reflexión donde, si bien destacó que todavía tiene contrato, no asegura su continuidad en Universitario. Su objetivo es seguir ganando y haciendo historia sea en el club peruano o en otro lugar.

“Yo tengo contrato vigente en Universitario. La verdad que, durante todo este tiempo, he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final. Yo lo que pase en el próximo año, no lo sé. Trato de vivir mi día a día, pensando sólo en hoy porque durante mi vida, gasté mucho tiempo en lo que podía pasar, en lo que se podía llegar a dar”, empezó diciendo.

“Hoy estoy bien, tranquilo, enfocado y con ganas de nuevamente ser campeón. Soy un tipo que le gusta ganar, creo que me transformé en un obsesivo de ganar (…) Sí, enfocado en poder seguir haciendo historia, ya sea en Universitario como si me tocara en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora, toda mi carrera fue así“, siguió.

Rodrigo Ureña no sería el único que podría irse de Universitario

Universitario corre el riesgo de perder jugadores importantes para la temporada 2026. El caso de Rodrigo Ureña no sería el único, pese a que sólo él ha puesto en duda su continuidad, pese a tener contrato vigente.

Otros futbolistas que estarían entre los que podrían salir de la institución ‘merengue’ son Álex Valera, Jairo Concha y César Inga. Por ellos, podrían llegar ofertas durante los próximos días, pero el objetivo de la ‘U’ es no perder futbolistas, ya que buscará el tetracampeonato y, sobre todo, mejorar en la Copa Libertadores.

