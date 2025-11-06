Rodrigo Ureña sorprendió a Universitario y tomó una drástica decisión sobre su futuro

Rodrigo Ureña empieza a mirar hacia el futuro y no necesariamente con la camiseta de Universitario. El mediocampista chileno, una de las piezas más importantes del tricampeonato de la Liga 1, mantiene contrato hasta diciembre de 2026, pero la situación no es tan estable como parece.

Según el periodista Gustavo Peralta en la última transmisión de L1 MAX, hasta el momento Universitario no ha mostrado intención de mejorar el contrato de Rodrigo Ureña, renegociar condiciones ni impulsar su nacionalización.

“La ‘U’ todavía no le ha planteado a Rodrigo Ureña una extensión del vínculo ni una mejora del contrato. A partir de ahí, por lo que sé, el entorno de Ureña está trabajando en unas opciones para el próximo año”, comentó el periodista Gustavo Peralta.

“Si bien tiene todavía tiene un año más de contrato”, continuó Gustavo Peralta, “el entorno de Rodrigo Ureña está analizando unas propuestas que llegaron del extranjero”, cerró el hombre de prensa.

Rodrigo Ureña festejando el título de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre seguir en Universitario?

Si bien Rodrigo Ureña ha expresado que está agradecido con Universitario, lo cierto es que sus acciones ya mostraron una vez su deseo de irse. Ante esto, y sin contar con el respaldo económico ni contractual, lo más probable es que termine dejando la Liga 1 de Perú.

Por ahora Álvaro Barco solo dejó palabras sobre el futuro de Rodrigo Ureña, pero no acciones. Mencionando que quiere que siga en Universitario, lo cierto es que todavía no hay comunicación entre las partes, pero el volante chileno ya empezó a decidir.

¿Cuánto dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte de Salary Sport. Bajo esta información, el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Siendo su última renovación en diciembre del 2023, el volante es tricampeón de la Liga 1 con el cuadro crema.

Datos claves

Rodrigo Ureña tiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre de 2026.

Universitario no ha propuesto mejorar o extender el contrato de Rodrigo Ureña hasta el momento.

El entorno de Rodrigo Ureña evalúa opciones del extranjero para el próximo año, según Gustavo Peralta.

