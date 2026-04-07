¿Se acordaron de Alianza Lima? Las primeras palabras de Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys

El Callao se vistió de gala para recibir a dos referentes de la Selección Peruana en las instalaciones del Sport Boys. Carlos Zambrano y Miguel Trauco se integraron oficialmente a los entrenamientos del cuadro rosado, marcando un hito en el presente mercado de pases.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys

La llegada de los exjugadores de Alianza Lima ha generado una expectativa sin precedentes entre los hinchas de la “Misilera”. Ambos futbolistas buscan aportar la jerarquía necesaria para que el equipo porteño escale posiciones en la tabla del torneo local.

🤐👚 Carlos Zambrano y Miguel Trauco tuvieron su primer entrenamiento como jugadores del Sport Boys. Ambos salieron sin declaraciones a la prensa.



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Tras finalizar la primera sesión de trabajos tácticos, la prensa deportiva aguardaba con ansias las declaraciones de los refuerzos. El interés principal radicaba en conocer su sentir tras dejar el club blanquiazul y asumir este nuevo reto profesional.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco en silencio

Sin embargo, el primer contacto con los medios no fue el esperado por los reporteros presentes. Tanto el “León” como el lateral zurdo optaron por mantener un perfil bajo y evitaron dar detalles sobre su proceso de adaptación.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco juntos en el Callao. (Foto: X).

Las cámaras de Jax Latin Media captaron el preciso instante en que los jugadores abandonaban el recinto deportivo. A pesar de la insistencia de los micrófonos, el silencio fue la respuesta predominante de ambas figuras nacionales.

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Carlos Zambrano fue el único que rompió brevemente su mutismo ante el asedio periodístico. Con un tono directo y algo apresurado, el defensor central soltó una frase que dejó fríos a los presentes mientras caminaba hacia su vehículo.

Carlos Zambrano contestó a la prensa local

“Ya dije pues causa”, atinó a decir el zaguero, dejando entrever que ya existía un aviso previo sobre su decisión de no brindar entrevistas. Esta reacción sugiere que los jugadores prefieren hablar exclusivamente dentro del campo de juego por el momento.

Por ahora, el plantel de Sport Boys se concentra en su próximo objetivo liguero con sus nuevos estandartes ya operativos. Se espera que la experiencia de Zambrano y Trauco sea determinante para las aspiraciones del conjunto chalaco esta temporada.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco, ex Alianza Lima. (Foto: X).

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