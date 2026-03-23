¡Se calienta el clásico! Alianza Lima informó a SUNAT sobre la carta notarial enviada a Franco Velazco

Alianza Lima optó por comunicar a SUNAT acerca de la carta notarial que remitió a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, a raíz de las declaraciones que brindó en un programa deportivo.

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El pronunciamiento de Alianza Lima

En el documento se señala que las declaraciones del directivo del cuadro ‘crema’ en ‘Hablemos de MAX’ sobre lo ocurrido con Talía Azcárate no se ajustan a la realidad, ya que el club asegura que en ningún momento emitió amenazas contra la periodista.

“Dicha afirmación no se ajusta a la verdad por lo que constituye una imputación materialmente inexacta, agraviante y lesiva para el honor, la buena reputación y la imagen institucional del Club Alianza Lima, en tanto atribuye a nuestra institución hechos de hostigamiento y amenaza respecto de los cuales no existe sustento serio, verificable ni contrastado”,

Por ello, los de La Victoria le solicitaron a la SUNAT que analice las acciones que considere pertinentes contra Velazco, al considerar que sus declaraciones afectan la reputación e imagen institucional de su institución.

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“La presente tiene por finalidad que tome conocimiento formal de los hechos expuestos en la referida carta notarial y, en el marco de sus competencias, evalúe las medidas que correspondan aplicar”

¿Qué dijo exactamente Franco Velazco?

Estas fueron las declaraciones de Franco Velazco que generaron malestar en Alianza Lima: “La gente de Alianza hubiese sacado un comunicado cuando la señorita Talía Azcárate fue ofendida públicamente y amenazada también por ese club”.

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Fecha del clásico entre Universitario y Alianza Lima

Este escenario se presenta a pocos días del duelo entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura. El clásico, programado para el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el estadio Monumental, llega cargado de mayor tensión entre ambos equipos.

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