¡Se calienta la Liga 1! Cusco advierte a Alianza, Cristal y Universitario: “Nadie nos quita…”

Con una regularidad sorprendente, Cusco no ha perdido ninguno de sus primeros cuatro partidos del Torneo Clausura de la Liga 1. De hecho, para ser más precisos, no ha perdido ninguno. Con doce unidades, el cuadro de provincia mira al resto desde la parte más alta y ya mandó una advertencia a Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario.

Demostrando que no solo los cuadros grandes de Lima tienen la opción de ser campeones de la Liga 1 de Perú, situación que no cambia desde el 2019 cuando Binacional fue el último campeón de Perú que no era de Lima, ahora Cusco se permite soñar con el título.

Así lo dejó en claro Miguel Rondelli, técnico de Cusco. Consiguiendo una nueva victoria de visita ante UTC, el entrenador argentino charló con L1 MAX: “Nadie nos quita el sueño del Torneo Clausura. Vamos a ir partido a partido. Esto es un proyecto que venimos trabajando hace unos años con el club Cusco. Tenemos que estar tranquilos”, señaló el técnico.

El entrenador Miguel Rondelli también habló sobre el logro de haber sido escogido como el mejor entrenador del mes: “Hice el reconocimiento a mi equipo de trabajo en las redes porque fui elegido como el técnico del mes, pero este premio es colectivo porque mi grupo de trabajo es importante”, cerró el estratega de Cusco.

¿Quién es Miguel Rondelli?

Miguel Rondelli es un entrenador argentino de 47 años que actualmente es técnico de Cusco. Trabajando en cuadro juveniles como los de Vélez Sarsfield y Universidad Católica de Ecuador, su primera opción como técnico principal fue en la Universidad Católica de Ecuador, luego pasó a Emelec y ahora está en Cusco desde el 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar Cusco?

Cusco tendrá su próximo partido ante Alianza Atlético en condición de local. Enfrentándose por la fecha 6 del Torneo Clausura, hay que mencionar que el cuadro descansará en la fecha 5.

