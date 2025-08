¡Sorpresa total! Jorge Fossati hace extraño cambio de último minuto para Universitario vs. Alianza Universidad

Se confirmó la decisión de último minuto que tomó Jorge Fossati para el duelo entre Universitario vs. Alianza Universidad. Y es que el ‘Nonno’ cumplió su palabra y le dio descanso a un jugador que nadie esperaba ver fuera del once titular.

Programado para enfrentar a Alianza Universidad este martes 5 de agosto, Universitario viajó hasta la ciudad de Huánuco para el partido. Hasta ahí llegó el periodista Gustavo Peralta y brindó la información en exclusiva para L1 Max.

El hombre de prensa confirmó que el entrenador Jorge Fossati decidió sacar a Sebastián Britos del once titular de Universitario. Así pues, el portero crema para el duelo ante Alianza Universidad será Miguel Vargas.

“Britos no tapa, pero no es por una cuestión de que Jorge Fossati le ha perdido la confianza, ni que tampoco tapó mal el partido pasado y por eso se lo baja. No, no es nada de eso. Britos tiene una molestia en el tobillo. Miguel Vargas será el titular“, apuntó Gustavo Peralta en la previa del Universitario vs. Alianza Universidad.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Universidad?

Universitario juega ante Alianza Universidad este martes 5 de agosto desde las 12:00 PM. Enfrentándose en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura, el duelo se realizará en el estadio Heraclio Tapia.

Once titular de Universitario vs. Alianza Universidad

El once titular de Universitario vs. Alianza Universidad será con: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.

