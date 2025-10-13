¿Diego Enríquez deja Sporting Cristal? así respondió el jugador: “Esperemos que se pueda dar…”

Uno de los jugadores que más ha logrado destacar en Sporting Cristal es Diego Enríquez. El portero nacional ha tenido un año bastante bueno, sus actuaciones sobresalientes en el torneo nacional como en el internacional han hecho que pueda llegar a la Selección Peruana. Por eso hablar de una posible salida al exterior es algo que se podría esperar.

El golero nacional está pasando por un buen momento y a sus 23 años pensar en una salida al exterior es posible. Claro en su puesto no es muy fácil poder llegar a salir, actualmente solo hay dos porteros que se encuentran en el fútbol internacional. El primero es Pedro Gallese, mientras Diego Romero está en Argentina, pero no logra sumar minutos.

Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

¿Diego Enríquez dejará Sporting Cristal el 2026?

En la última entrevista que le hicieron a Diego Enríquez en Fútbol Como Cancha el jugador se animó a hablar de su futuro. Es así como no negó la posibilidad de dejar pronto el elenco rímense si es que se logra dar una gran oferta por él. Es muy poco común ver porteros emigrar, pero con su edad y el rendimiento que ha tenido podría completarse una salida.

“Sí, yo tengo contrato con Cristal hasta el 2027. Pero la idea que siempre tengo con mis representantes es ir afuera el próximo año, ¿no? Esperemos que se pueda dar todo”, fue lo que comenzó diciendo.

Con estas palabras Enríquez deja en claro que su objetivo es dejar Cristal en busca de un primer paso por el fútbol internacional. Incluso se animó a decir a donde le gustaría ir a competir el próximo año. Mencionando algunos países de Sudamérica y Norteamárica.

“Ha habido bastantes acercamientos de clubes, pero ninguno con una propuesta formal. Pero lo bueno es que ya me están viendo de afuera y eso me ayuda y me motiva para seguir creciendo. ¿A dónde te gustaría ir a ti? Bueno, en Sudamérica el fútbol argentino y brasileño es muy competitivo y me gustaría competir ahí, ¿no? Bueno, el fútbol mexicano también es muy bueno”, contestó.

Diego Enríquez, arquero de Perú (Foto: Selección Peruana).

Los números de Diego Enríquez en este año 2025

Diego Enríquez se ha hecho con el puesto de titular en Sporting Cristal, en donde nadie lo ha podido mover. Esto le ha permitido sumar varios minutos en el año, hablamos de 33 partidos disputados, le han hecho 43 goles y mantuvo su arco en cero en 12 juegos. De esta forma completó la módica suma de 2.970 minutos en cancha. Por otro lado, solo no ha disputado en este 2025 2 partidos ante UTC y Ayacucho FC en el Torneo Apertura.

Por otro lado, si hablamos de una posible venta tenemos que mencionar números y según la página especializada en fichajes Transfermarkt, Diego tiene un valor de mercado de 1 millón de euros.

