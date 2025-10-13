Joyce Conde, exfutbolista de Universitario de Deportes y actual jugador de Unión Santo Domingo, se vio envuelto en un grave incidente de violencia durante un partido de la Liga 3. En el encuentro contra el equipo Sub-20 de la ‘U’, Conde agredió de forma artera y cobarde, según los presentes, al joven mediocampista José Sifuentes. Este lamentable acto ha provocado una gran indignación en el ámbito deportivo nacional, especialmente al ver a Sifuentes retirarse del campo en camilla y visiblemente ensangrentado.

La agresión ocurrió cuando Conde impactó violentamente a Sifuentes. Tras el golpe, el prometedor jugador de Universitario tuvo que ser sustituido por Araujo. Las primeras informaciones, incluyendo la transmisión del partido, sugieren que Sifuentes podría haber sufrido una fractura, diagnóstico que se espera sea confirmado por el cuerpo médico del club. La gravedad de esta lesión podría poner en riesgo la continuidad de la temporada para el futbolista juvenil.

La respuesta del árbitro principal ante este suceso ha sido ampliamente criticada. A pesar de la clara violencia de la acción, el juez optó por expulsar a Joyce Condesolo por doble tarjeta amarilla, cuando la mayoría de los presentes y analistas deportivos coincidieron en que merecía una tarjeta roja directa. Esta decisión ha generado un escrutinio sobre la terna arbitral por parte de la Asociación de Árbitros, y se espera que la Comisión de Justicia de la FPF actúe de oficio dada la seriedad de la conducta del jugador.

Juan Reynoso hizo debutar a Joyce Conde. (Foto: X).

Juan Reynoso lo hizo debutar hace años

La trayectoria de Conde contrasta notablemente con este incidente. El delantero, que debutó en la “U” y fue parte del equipo campeón en 2009, fue en su momento elogiado por Juan Reynoso, quien lo hizo debutar profesionalmente. Reynoso, conocido por su habilidad para identificar talentos, llegó a considerar a Conde como un potencial “salvador” o un proyecto de gran futuro para el club. Sin embargo, el jugador nunca consolidó su promesa y su carrera ha estado marcada por constantes polémicas.

Este no es el primer episodio grave de indisciplina protagonizado por Joyce Conde en un campo de juego. En 2015, mientras jugaba para Unión Huaral en la Segunda División, Conde fue noticia internacional por haberle propinado un fuerte puñetazo en el rostro al árbitro Ramón Blanco. Aquel incidente, que también generó una petición de sanción de por vida, evidencia un patrón de conducta violenta que ha resurgido, poniendo en peligro la integridad de un colega más joven.

Universitario se llevó la victoria

A pesar de la controversia, el equipo de Universitario B (Sub-20) logró un triunfo de 2-0 ante Unión Santo Domingo, en un partido que será recordado más por la agresión que por el resultado. Ahora, se aguarda la sanción que recibirá Joyce Conde, la cual, considerando la reincidencia y la severidad del daño causado a José Sifuentes, podría resultar en una larga suspensión.