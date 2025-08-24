Universitario de Deportes no pudo imponer su localía y empató 1-1 con Alianza Lima en las instalaciones del estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Fueron varias las polémicas que se dieron a lo largo del partido y Jorge Fossati no fue ajeno a ello, más aún cuando días atrás se mostró incómodo por la programación del clásico.

Jorge Fossati apuntó contra el VAR

Finalizado el encuentro, el estratega uruguayo conversó con los medios de comunicación y no pudo evitar referirse al gol anulado a Alex Valera por una supuesta posición adelantada.

“Cuando no se gana suena a excusa, pero hay 50 detalles para ver. No todos lo quieren ver porque hay otros intereses, pero es normal que nosotros veamos del lado de Universitario y desde Alianza se mire sin ser objetivos, es lógico”, expresó en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “Los que quieren ver la verdad, simplemente repasen lo que fue el partido. El concepto de las amarillas, el cobro de faltas. Una vez más veo las líneas del VAR y digo ‘tal vez soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología’, pero una vez más veo la línea azul atravesando al jugador nuestro”.

Su incomodidad por la programación de la fecha

Por otro lado, reafirmó que no se debería haber jugado la jornada si se quería ayudar a la Selección Peruana. “No hay que ir a Harvard para prever que si nos fijaban como fijaron la sexta y séptima fecha arriesgaban lesiones de jugadores. Ninguna duda que de los tres que estábamos en copa, el más perjudicado éramos nosotros“.

“El domingo pasado, a dos días y medio de haber jugado por Copa, jugamos en altura. El viaje ida y vuelta a Sao Paulo. Eso por supuesto aumenta el desgaste. Mantengo que, si se miraba el bien de todos, que no pusieran de excusa a la selección porque al revés, si a la selección la querían proteger y mandar jugadores en buenas condiciones, esta fecha no se debería haber jugado”, sentenció.

