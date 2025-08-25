Es tendencia:
Selección Peruana pierde a dos futbolistas por lesión para los partidos contra Uruguay y Paraguay

Selección Peruana pierde a dos de sus recientes convocados por lesión. No estarán en los duelos por Eliminatorias, contra Uruguay y Paraguay.

La Selección Peruana de Fútbol ha sufrido un duro golpe en su preparación para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la desconvocatoria de los delanteros Edison Flores y Alex Valera. La noticia, confirmada por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales, ha generado preocupación entre los aficionados y el comando técnico de la ‘Bicolor’.

Bajas confirmadas en la Selección Peruana

Ambos futbolistas, piezas clave en el esquema ofensivo de Universitario de Deportes, no pudieron presentarse a los entrenamientos matutinos en la Videna, la sede de la Federación Peruana de Fútbol. En su lugar, fueron sometidos a exhaustivos exámenes médicos, luego de haber finalizado el reciente clásico del fútbol peruano con evidentes molestias físicas. Los resultados de estas evaluaciones confirmaron la existencia de lesiones que los inhabilitan para la competencia de alto nivel, lo que llevó a la inevitable decisión de su desconvocatoria.

Aunque aún no se ha brindado un parte médico oficial que detalle la gravedad y el tipo exacto de las dolencias que aquejan a Flores y Valera, la información extraoficial sugiere que las lesiones son lo suficientemente significativas como para impedirles participar en los cruciales encuentros contra Uruguay y Paraguay, programados para la próxima ventana FIFA. Esta situación representa un desafío importante para el entrenador de la selección, quien deberá reajustar sus planes y buscar alternativas en el ataque.

No jugará en las Eliminatorias Sudamericanas

Si bien la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial al respecto hasta el momento de esta publicación, la información proporcionada por Gustavo Peralta, conocido por su cercanía a la interna de Universitario de Deportes y su credibilidad en el ámbito deportivo, ha sido rápidamente corroborada por diversas fuentes periodísticas de renombre. Esta confirmación extraoficial ha tranquilizado a los medios y a la afición, que esperaban un pronunciamiento oficial.

Se anticipa que en las próximas horas, la FPF emitirá un comunicado oficial detallando la situación de los jugadores y, lo que es más importante, anunciando a los futbolistas que serán convocados en reemplazo de Edison Flores y Alex Valera. La expectativa es alta en torno a quiénes serán los elegidos para suplir la ausencia de estos dos significativos atacantes, especialmente de cara a unos partidos de Eliminatorias que son vitales para las aspiraciones de Perú, que está en búsqueda de una regularidad que lo haga competir. La ausencia de Flores y Valera obliga al cuerpo técnico a replantear la estrategia ofensiva y buscar soluciones rápidas para mantener el nivel competitivo del equipo.

