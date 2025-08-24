Es tendencia:
Hinchas de Universitario se hartan de un jugador tras el clásico ante Alianza Lima: “Debería ser su último partido”

Aficionados del cuadro 'crema' no toleraron bajo rendimiento del referente y le dijeron de todo en redes sociales.

Por Nicole Cueva

Hinchas se hartaron de jugador de Universitario tras el clásico.
© Liga 1Hinchas se hartaron de jugador de Universitario tras el clásico.

Universitario de Deportes no pudo imponer su localía e igualó 0-0 con Alianza Limaen el estadio Monumental por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El resultado no fue el esperado para los hinchas ‘cremas’, quienes apuntaron directamente contra un jugador por el bajo rendimiento que ha venido teniendo en los últimos encuentros.

Se trata de Edison Flores, quien desde hace varias jornadas no ha podido marcar la diferencia en el ataque y en esta ocasión, terminó saliendo sentido tras un cruce con Renzo Garcés.

Hinchas piden salida de Edison Flores

A través de Twitter, varios aficionados de Universitario no se guardaron nada y salieron al frente para mostrar su incomodidad por el nivel que viene mostrando el ‘Orejas’.

“Edison Flores no puede seguir en cancha”, “Si no lesionaban a Edison Flores no iba a salir”, “Lo de Fossati y Edison Flores nos está haciendo daño”, “Debería ser el último partido de Flores con camiseta crema“, “El titular debe ser Jairo Vélez en lugar de Edison Flores”, “Edison Flores es un total ex-jugador” y “Lo de Edison Flores ya atenta directamente contra los intereses deportivos de Universitario”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Edison Flores salió lesionado del clásico

A 10 minutos de que finalizara el compromiso, Edison Flores tuvo una oportunidad clara de gol, pero no logró concretarla por un mal control de balón. Fue en ese preciso momento en el que presentó una molesta en la pierna y tuvo que ser atendido por los médicos del club.

Si bien pudo salir del campo por sus propios medios, se le vio cojeando y esto generó preocupación ante una posible convocatoria a la Selección Peruana.

