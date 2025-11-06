“Sí hubo sondeo”: el grande de Perú que aceleró por el fichaje de Christian Cueva y no es Universitario

El futuro de Christian Cueva todavía es bastante incierto. Si bien se mantiene en las filas de Emelec y su vínculo contractual es hasta mediados del año 2026, distintos equipos de la Liga 1 vienen analizando un posible fichaje justamente de cara a la próxima temporada. Ahora, luego de varias informaciones filtradas durante los últimos días, se ha podido revelar que un equipo grande de la capital sí tiene interés en ficharlo y no estamos hablando de Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Como bien sabemos, se ha venido hablando bastante de la posibilidad de que la directiva de la ‘U’ pueda considerar el arribo de Christian Cueva, lo cual sin duda alguna sería un movimiento altamente llamativo por su pasado e hinchaje por los colores de Alianza Lima, pero en esta ocasión no hay más detalles de ello. Es Sporting Cristal quien sí realizó algunas averiguaciones y análisis sobre las condiciones del volante para tenerlo en cuenta como un posible refuerzo.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, sí ha existido una especie de vínculo entre los rimenses y el popular ‘Aladino’. “Cueva no está negociando con Universitario de Deportes. Hoy hablé con alguien muy cercano al jugador y me dijeron que no. De Cristal sí hubo sondeo, me dijeron eso, aunque no es una negociación como tal”; reveló durante la más reciente edición del programa digital ‘Hablemos de MAX‘.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Las posibilidades de que Christian Cueva realmente encaje en Sporting Cristal

Hablando del aspecto netamente futbolístico, no hay duda alguna de que Christian Cueva podría ser un tremendo aporte para Sporting Cristal y en realidad para cualquier equipo del fútbol peruano. Esto implica el cuidado personal, físico y demás cuestiones implícitas que debe tener un jugador profesional. De darse todo ello, el volante se metería rápidamente en los planes del profesor Paulo Autuori, de quien por cierto no se sabe si es que sería un pedido explícito de su comando técnico.

Fuente: Emelec

ver también La drástica respuesta de Alan Cantero sobre un presunto interés para llegar a Universitario en 2026: “Lo que hagamos…”

Ahora, si nos vamos al otro extremo en donde ‘Aladino‘ no ha evidenciado una regularidad importante durante los últimos meses, claramente estaríamos ante un interés fallido por parte de la directiva de Sporting Cristal. A raíz de estas recientes informaciones es que incluso los hinchas celestes han dejado notar su malestar en redes sociales y no están muy de acuerdo que digamos con que el ’10’ pueda llegar al club, aunque a la vez no les sorprenden las decisiones que toma la directiva presidida por Joel Raffo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijeron en Universitario sobre el presunto interés por Christian Cueva?

Ha quedado claro que ahora mismo en Universitario de Deportes no vienen negociando el fichaje de Christian Cueva, pero eso no quiere decir que no tengan en cuenta el escenario de una posible conversación sin ánimos de confirmar o descartar algo. Quien justamente dio detalles de esta situación fue Álvaro Barco y no quiso adelantarse a ninguna afirmación ya que no depende únicamente de sus decisiones. Eso sí, dejó la puerta abierta y nadie sabe qué pueda ocurrir.

“Mi relación con Cueva es la mejor. Lo conozco desde que tenía 13 o 14 años que lo llevamos a San Martín. Son temas que quiero discutir con Jorge Fossati, no quiero definir nada en ese sentido. Hay que analizar bien las cosas. Es un jugador que ha aportado mucho a la selección y ha tenido momentos importantes en sus clubes, pero no quiero dar esa definición en ese momento”; comentó el directivo de la ‘U’ en una reciente conversación con el programa ‘Tiempo Crema‘.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES