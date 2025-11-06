La drástica respuesta de Alan Cantero sobre un presunto interés para llegar a Universitario en 2026: “Lo que hagamos…”

Ahora que se acerca el final del Torneo Clausura 2025, distintos equipos ya comenzaron a moverse entre los representantes para consultar sobre las condiciones contractuales de los jugadores. Uno de los que termina su estadía en Alianza Lima, ya que todavía no hay información de una compra del pase como tal, es Alan Cantero. El atacante argentino pertenece a las filas de Godoy Cruz de Argentina y sorpresivamente empezó a sonar en Universitario de Deportes.

¿Será que en Universitario de Deportes preparan uno de los ‘camisetazos’ más importantes de los últimos tiempos? Resulta que durante las últimas horas se han podido conocer algunos rumores e informaciones respecto a un interés por parte de la directiva merengue en contar con los servicios de un Alan Cantero que termina su préstamo con Alianza Lima en las próximas semanas y que para quedarse tendrían que adquirir el pase, lo cual aún no está confirmado.

A partir de este escenario es que el comunicador deportivo José Varela dio detalles sobre la novela mencionada al contar las chances de una posible llegada del delantero argentino a Ate. Luego de ello, el propio Alan Cantero descartó siquiera pensar en lo que viene haciendo el clásico rival luego de que viera cómo celebraron hace algunos días el tricampeonato nacional: “No me interesa la ‘U’, la verdad. Nosotros pensamos en nosotros y en lo que hagamos”.

¿Cuál es la postura de Alan Cantero sobre su continuidad en Alianza Lima?

Teniendo en cuenta que no depende explícitamente de sus decisiones ya que es la directiva de Alianza Lima quien deberá negociar con los altos mandos de Godoy Cruz de Argentina para que pueda permanecer en el barrio de Matute de cara a la temporada 2026, Alan Cantero se animó a confesar cuál es su percepción en estos momentos y la intención que tiene para su futuro cercano, siendo este quedarse en el club victoriano.

Fuente: Alianza Lima

“Todavía no sé nada. De mi parte la idea es continuar, pero no sé qué va a pasar. Ya veremos la próxima semana”; confesó el atacante argentino en la previa del duelo entre Los Chankas vs. Alianza Lima que se jugó el día de ayer en la ciudad de Andahuaylas, el cual por cierto terminó 1-2 a favor de los blanquiazules con un doblete de Paolo Guerrero. En resumen, por el momento quedaría totalmente descartada la opción de que tenga intenciones de mudarse a otro club, menos a Universitario de Deportes por todo lo que ello implicaría a nivel mediático.

¿Cómo le está yendo a Alan Cantero con Alianza Lima en la temporada 2025?

En lo que va de la presente temporada 2025, Alan Cantero ha disputado un total de 29 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lleva 5 goles y 4 anotados sumando 1.547 minutos de competencia, recordando que las lesiones lo han perseguido en varios pasajes de este año. Dicho todo ello, veremos cuál termina siendo su futuro y seguramente tras el final del campeonato se conocerán mayores novedades al respecto.

