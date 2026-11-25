El futuro cercano de Martín Távara parece incierto a esta altura y ahora suma un nuevo candidato de destino. Liga de Quito lo tiene en la mira y la directiva tomó una contundente postura.

Una de las novedades más llamativas de los últimos días tuvo que ver con la emotiva despedida de Martín Távara de Sporting Cristal. Luego del triunfo ante Cienciano y sabiendo que no se cumplió el objetivo del título, el volante adelantó que no seguirá en el club y que pronto se sabría su destino. Desde África lo tienen en la mira, aunque también en Liga de Quito avanzan por su fichaje.

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🚨 Martín Tavara 🇵🇪 con destino africano | Informa @michaelinho21 que el volante peruano será nuevo futbolista del más grande y actual pentacampeón de la Girabola del fútbol angoleño: Petro Luanda 🇦🇴.



El ex Sporting Cristal vivirá su primera experiencia internacional en el… pic.twitter.com/oLpfyKneTY — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 23, 2026

Específicamente el destino africano sería en el Atlético Petróleos de Luanda de Angola con un vínculo contractual de tres temporadas. Si bien es una liga exótica y muy distinta a la peruana, hablamos de uno de los equipos más poderosos del continente y que pelea por títulos locales e internacionales. Al parecer la decisión de Martín Távara no estaría definida ya que en Ecuador lo buscan.

En esta oportunidad, fue la periodista ecuatoriana Johanna Calderón quien reveló en redes sociales que la directiva de Liga de Quito mantiene conversaciones avanzadas para quedarse con los servicios de Martín Távara. Es importante tener en cuenta que Jesús Pretell se mantiene en las filas del equipo albo y con buenos rendimientos, así que podría abrirse otra puerta para un peruano más.

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🚨⚪️💣 ¡BOMBA DE NOVEDADES EN LDU!



– Habrá una reestructuración en la secretaría técnica.



– José Carabalí decidió rescindir.



– Lo de Ricardo Adé y Macará es FALSO; sin embargo, sí podría salir de los ‘albos’.



– Si Gonzalo Valle se va VENDIDO, Liga buscará un acuerdo con… pic.twitter.com/GLtZbeVqSW — DeUnaSF (@DeUnaSF) November 24, 2026

¿Por qué Martín Távara no renovó con Sporting Cristal?

Si bien Martín Távara es un jugador formado en las canteras de Sporting Cristal y que durante las últimas temporadas se convirtió en un volante importante en el equipo, también es cierto que en el segundo semestre de este año 2026 perdió bastante espacio en la alineación titular. Además, su contrato vence en diciembre próximo y es el momento de dar un salto al extranjero.

Con 27 años, es una edad precisa para emigrar o de lo contrario más adelante se le complicaría dicho objetivo. Por otro lado, de acuerdo a las bases de la siguiente temporada, cada plantilla tendrá jugadores Sub-23 y Sporting Cristal cuenta con dicha categoría en el mediocampo, así que también sería un factor negativo para el zurdo. Ahora solo resta ver si llega al fútbol de Angola o al de Ecuador.

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La emotiva despedida de Martín Távara de Sporting Cristal

“Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores y los supe asumir. Muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar a dónde me voy“; reveló Martín Távara en charla con L1 MAX luego de su último partido con camiseta de Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Martín Távara deja Sporting Cristal tras vencer su contrato en diciembre de 2026 .

deja tras vencer su contrato en de . Liga de Quito mantiene conversaciones avanzadas para fichar al volante de 27 años .

mantiene conversaciones avanzadas para fichar al volante de . Atlético Petróleos de Luanda de Angola le ofrece un contrato por tres temporadas.