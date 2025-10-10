El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, crucial para la Fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, programado inicialmente para el miércoles 15 de octubre de 2025, ha sido suspendido oficialmente. La decisión se tomó a pocos días del partido debido a la falta de garantías de seguridad, atribuida a la actual situación social y política del país.

Se pospone el Sporting Cristal vs. Universitario

Este “clásico moderno”, vital para definir la cima del Torneo Clausura, se iba a jugar a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Lima, con Sporting Cristal como local. Universitario buscaba afianzar su liderazgo, mientras que Sporting Cristal intentaba acercarse y luchar por un cupo en los playoffs.

Sporting Cristal vs. Universitario cambia de fecha. (Foto: X).

RPP Noticias fue uno de los primeros medios en informar sobre la suspensión, detallando que la decisión administrativa se debe a la coyuntura nacional. La cita textual del medio confirma: “Debido a la actual coyuntura del país, el partido entre Sporting Cristal y Universitario ya no se jugará el próximo miércoles 15. Al encuentro le retiraron las garantías y será programado para la próxima semana”. Esto evidencia cómo factores externos al ámbito deportivo impactan el calendario de la liga peruana.

Coyuntura nacional modifica el fútbol peruano

La reprogramación de este partido afectará la logística de ambos clubes y a los miles de aficionados. Es un claro ejemplo de cómo la inestabilidad en la seguridad pública se refleja en el desarrollo del campeonato de fútbol. La caída de Dina Boluarte del gobierno de turno, está empezando a cobrar algunas repercusiones, por eso seguramente se están tomando medidas necesarias para poder

Se espera que la Liga de Fútbol Profesional, anuncie la nueva fecha y hora la próxima semana, una vez que el Ministerio del Interior (Mininter) o las autoridades competentes aseguren las garantías policiales necesarias para un evento de alto riesgo. Esto acaba de inforamrse mientras juega la Selección Peruana contra Chile en un amistoso internacional.

