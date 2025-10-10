Además de Universitario y Alianza Lima, las ligas de Sudamérica que siguen el fichaje de Luis Ramos: “Aún no se ha decidido”

La presencia de Luis Ramos viene llamando poderosamente la atención, a tal punto de que los grandes del fútbol peruano lo quieren de vuelta en la Liga 1. Hoy que es el ‘9’ de la Selección Peruana y uno de los goleadores del América de Cali, el atacante nacional genera diversos intereses que podrían modificar su futuro en el 2026. Si bien Universitario de Deportes y Alianza Lima lo tienen en la mira desde un buen tiempo, ahora se pudo conocer de otros candidatos.

Y es que no podemos perder de vista que con 25 años de edad, Luis Ramos empieza a sonar con fuerza en Colombia y en México. De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Andrés Muñoz, existió una comunicación directa con el delantero de la Selección Peruana para conocer quiénes lo pretenden de cara la próxima temporada, aunque a la vez señaló que todavía no existe una decisión muy certera al respecto.

“Es el goleador de América de Cali y poco a poco se ha ido ganando la confianza del hincha. Me comuniqué con el jugador y me manifestó que Universitario y Alianza Lima están interesados en contratarlo. Además, hay dos equipos en México y otros dos en Colombia que siguen sus pasos. Por el momento, la prioridad la tiene América de Cali, pero aún no se ha decidido su continuidad”; reveló el periodista colombiano en el programa digital ‘Mano a Mano‘.

¿Cuál es la situación contractual de Luis Ramos en estos momentos?

Luis Ramos sigue perteneciendo a las filas de Cusco FC y su vínculo contractual termina en diciembre del año 2027. Es decir, cualquier equipo que quiera negociar por el pase del delantero deberá contactarse con la directiva imperial para llegar a un acuerdo, de lo contrario no habrán novedades al respecto. Ahora, en América de Cali mantienen un préstamo hasta fines de este 2025, así que en el papel la estadía del peruano terminaría muy pronto.

Fuente: América de Cali

Si bien hemos podido conocer que Universitario de Deportes, Alianza Lima y equipos de México y Colombia andan tras los servicios del goleador peruano, también se filtró la posibilidad de que desde su actual equipo tienen la intención de comprar la totalidad del pase. Todavía no existe una confirmación al respecto, así que las próximas semanas serán claves para determinar el verdadero futuro del ahora también ‘9’ titular de la Selección Peruana.

El valor de Luis Ramos en el mercado internacional

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Luis Ramos tiene una cotización internacional de 750 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 3 millones. En resumen, si es que América de Cali u otro equipo quieren quedarse con el talento del goleador peruano deberán desembolsar a partir de dicho monto de dinero, el cual tampoco representa ser una inversión tan cara para lo que normalmente se paga en el mundo fútbol.

Fuente: Transfermarkt

