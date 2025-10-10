César Inga se convirtió en Roberto Carlos y terminó anotando un golazo ante Chile

Una nueva era comenzó para la Selección Peruana de la mano de Manuel Barreto como entrenador interino. El cuadro nacional ha mutado de ser el más veterano de Sudamérica a uno de los más jóvenes en plantel, una obligación que se da por el cambio generacional. Y ante Chile se dio la primera prueba de fuego que terminó muy bien para algunos jugadores.

Uno de estos jugadores es justamente César Inga, que aprovechó su oportunidad. El lateral por la izquierda no iba a ser titular, pero debido a molestias de parte de Marcos López, terminó ganando el puesto. Es así como partió desde el arranque ante la Selección de Chile y demostró su valía.

El lateral a lo largo de la contienda se mostró mucho como una opción tanto en la defensa como en el ataque. Algo que normalmente hace en Universitario de Deportes, recorriendo la banda en todo momento. En este caso fue lo que hizo a pedido de Barreto y funcionó bastante.

La jugada de gol se dio llegando a los 40 minutos de partido, Jesús Castillo como en todo el partido le mandó una balón largo para César Inga. Este recibió el pase y encaró a Fabián Hormazábal que se vio sorprendido con un enganche que lo dejó expuesto, al entrar al área el peruano no dudó en el remate potente para vencer a Lawrence Vigouroux que no pudo ante tremendo disparo a lo Roberto Carlos.

Así fue el golazo de César Inga:

Este es el debut goleador de César Inga con la Selección Peruana. Por ello el defensor izquierdo no dudó en celebrarlo a lo grande a pesar de ser un encuentro amistoso.

Los números de César Inga en la Selección Peruana

César Inga ha tenido un año 2025 bastante bueno en lo personal, primero convirtiéndose en refuerzo de Universitario de Deportes. Este fue el primer gran paso en su carrera, pues dejó un equipo como ADT para estar en el campeón de la Liga 1. Lo que le permitió tener otro roce y seguir creciendo como jugador.

Esto le permitió mejorar mucho como jugador, creciendo bastante y siendo un importante en la rotación de la ‘U’. Llegando a la Selección Peruana de la mano de Óscar Ibáñez que lo hizo debutar en su primera convocatoria, fue ante Colombia que llegó a jugar 45 minutos ingresando en el segundo tiempo por Bryan Reyna. El partido acabó en un empate sin goles.

