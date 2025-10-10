Mientras está con la Selección Peruana, Universitario ya sabe lo que pasará con el futuro de Diego Romero

Diego Romero es visto como una de las mayores proyecciones del fútbol peruano. No obstante, desde su arribo a Banfield en Argentina, el exarquero de Universitario ha tenido escasa participación, lo que deja en duda su continuidad en el club.

Ante esta situación, el presidente de la institución, Mattias Mariotto, tomó la decisión de pronunciarse sobre el presente del joven portero, quien recientemente fue convocado a la Selección Peruana.

¿Qué dijo el presidente de Banfield sobre Diego Romero?

En una reciente entrevista con el programa de YouTube ‘Fútbol Sin Censura’, Mattias Mariotto, se refirió al presente de Diego Romero. El dirigente destacó la importancia del joven arquero desde su llegada al club esta temporada y aseguró que están muy satisfechos con su incorporación.

Aunque reconoció que esperaban que sumara más minutos en cancha, valoró positivamente el hecho de que haya sido considerado para la ‘bicolor’ a pesar de su limitada participación.

“Estamos absolutamente conformes y muy contentos con Diego Romero, la verdad que es un gran jugador. No ha tenido los minutos que considerábamos, porque la actuación de nuestro arquero Facundo Sanguinetti es muy buena. Su convocatoria nos puso muy contentos, porque es un gran jugador, persona y creemos que tiene mucho futuro“, expresó.

Diego Romero en la Selección Peruana (Difusión).

Sobre su profesionalismo

Asimismo, Mariotto resaltó el compromiso y profesionalismo de Romero, señalando que, pese a no ser titular, siempre muestra una actitud positiva y está dispuesto a respaldar al equipo en todo momento. El directivo también aclaró que la ausencia de minutos del arquero responde exclusivamente a decisiones del cuerpo técnico, y no a temas disciplinarios ni extradeportivos.

“El rol de Diego Romero es absolutamente positivo, es un gran profesional. No le ha tocado tener los minutos necesarios, pero siempre está apoyando a sus compañeros. Estamos muy contentos con su participación. No le ha tocado atajar, porque son decisiones del entrenador”, explicó.

Definió su futuro en Banfield

Finalmente, el presidente de Banfield fue consultado sobre lo que podría suceder con Diego Romero de cara a la próxima temporada, tomando en cuenta que se encuentra a préstamo y su pase aún pertenece a Universitario.

Al respecto, Mattias Mariotto fue directo al señalar que el club está interesado en extender su vínculo, aunque esto dependerá de si se concreta la salida del actual guardameta titular, Facundo Sanguinetti.

“En el caso que Facundo Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos gustaría contar con Diego Romero nuevamente. Por supuesto, iniciaremos las gestiones para renovar su contrato a préstamo, porque el contrato le pertenece a Universitario. El préstamo es hasta diciembre”, concluyó.