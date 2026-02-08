La decisión definitiva de Universitario tras el polémico penal de Kevin Ortega: “Mañana presentaremos…”

El partido entre Cusco FC vs. Universitario de Deportes se vio empañado por un polémico penal. Cuando el partido parecía que se lo llevaba el cuadro ‘crema’, se dio una acción que nadie esperaba, una pena máxima en el fútbol cobrada por el juez principal Kevin Ortega. Jugada que llamó la atención pues no se veía con facilidad la falta dentro del área. Generando un malestar entre los jugadores del conjunto ‘merengue’.

En este caso, debido a la gravedad del hecho, pues terminan perdiendo 2 puntos importantes en la tabla de posiciones. El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco tomó la decisión de hacer público la decisión que ha tomado el club. El cual, sabe que no se puede recuperar los puntos, no obstante buscan generar un precedente para que los errores no sean tan groseros en el futuro.

Franco Velazco, administrador de Universitario (Foto: Universitario).

“Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario”, así comienza el comunicado de Velazco en las redes sociales.

Por otro lado, confiesa la decisión que tienen para buscar que esto no vuelva a ocurrir. “El día de mañana presentaremos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025″, sostiene.

Por último advierte: “Finalmente, preocupa que errores de esta magnitud se produzcan desde el inicio del torneo, generando dudas razonables sobre la consistencia y el criterio arbitral. Por ello, hacemos un llamado directo al presidente de la CONAR, Juan Sulca, para que adopte medidas inmediatas que garanticen imparcialidad, transparencia y un arbitraje capaz de tomar decisiones con independencia y sin verse condicionado por presiones externas o el entorno digital”, sentenció.

¿Cómo fue el penal que cobró Kevin Ortega?

No hay una imagen clara que deje de ver la falta que comete Williams Riveros a la hora de saltar en contra de Aldair Fuentes. En este caso, se podría sobreentender que es una jugada en la cual el paraguayo golpea con la cabeza a su rival o algo por el estilo, pero no se ve esa claridad como para poder determinar eso.

No obstante, Ortega en este caso no tuvo dudas y cobró la falta a favor de Cusco FC. Esto ocasionó que el partido termine en un empate 1-1, lo que hizo que se repartan los puntos ambas escuadras. Facundo Callejo terminó marcando de penal y con ello se dio la repartición de puntos. Lo que generó todo tipo de opiniones, algunos a favor y otros en contra del árbitro principal.

Así fue el penal que cobró Kevin Ortega:

