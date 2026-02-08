Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario de Deportes

La decisión definitiva de Universitario tras el polémico penal de Kevin Ortega: “Mañana presentaremos…”

En Universitario de Deportes tomaron una decisión definitiva con respecto al cobro del polémico penal de Kevin Ortega.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadores de Universitario reclamando a Kevin Ortega.
© Captura L1 MaxJugadores de Universitario reclamando a Kevin Ortega.

El partido entre Cusco FC vs. Universitario de Deportes se vio empañado por un polémico penal. Cuando el partido parecía que se lo llevaba el cuadro ‘crema’, se dio una acción que nadie esperaba, una pena máxima en el fútbol cobrada por el juez principal Kevin Ortega. Jugada que llamó la atención pues no se veía con facilidad la falta dentro del área. Generando un malestar entre los jugadores del conjunto ‘merengue’.

Publicidad

En este caso, debido a la gravedad del hecho, pues terminan perdiendo 2 puntos importantes en la tabla de posiciones. El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco tomó la decisión de hacer público la decisión que ha tomado el club. El cual, sabe que no se puede recuperar los puntos, no obstante buscan generar un precedente para que los errores no sean tan groseros en el futuro.

Franco Velazco.

Franco Velazco, administrador de Universitario (Foto: Universitario).

Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario”, así comienza el comunicado de Velazco en las redes sociales.

Publicidad

Por otro lado, confiesa la decisión que tienen para buscar que esto no vuelva a ocurrir. “El día de mañana presentaremos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025″, sostiene.

Por último advierte: “Finalmente, preocupa que errores de esta magnitud se produzcan desde el inicio del torneo, generando dudas razonables sobre la consistencia y el criterio arbitral. Por ello, hacemos un llamado directo al presidente de la CONAR, Juan Sulca, para que adopte medidas inmediatas que garanticen imparcialidad, transparencia y un arbitraje capaz de tomar decisiones con independencia y sin verse condicionado por presiones externas o el entorno digital”, sentenció.

¿Cómo fue el penal que cobró Kevin Ortega?

Andy Polo denunció a la distancia el penal cobrado por Kevin Ortega contra Universitario de Deportes

ver también

Andy Polo denunció a la distancia el penal cobrado por Kevin Ortega contra Universitario de Deportes

No hay una imagen clara que deje de ver la falta que comete Williams Riveros a la hora de saltar en contra de Aldair Fuentes. En este caso, se podría sobreentender que es una jugada en la cual el paraguayo golpea con la cabeza a su rival o algo por el estilo, pero no se ve esa claridad como para poder determinar eso.

Publicidad

No obstante, Ortega en este caso no tuvo dudas y cobró la falta a favor de Cusco FC. Esto ocasionó que el partido termine en un empate 1-1, lo que hizo que se repartan los puntos ambas escuadras. Facundo Callejo terminó marcando de penal y con ello se dio la repartición de puntos. Lo que generó todo tipo de opiniones, algunos a favor y otros en contra del árbitro principal.

Así fue el penal que cobró Kevin Ortega:

Tweet placeholder

Datos Claves

  • El árbitro Kevin Ortega cobró un polémico penal que resultó en empate 1-1.
  • Franco Velazco, administrador de Universitario, presentará una queja formal ante la CONAR.
  • El club solicita la publicación de los audios del VAR y evaluación de árbitros.
Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
"No tienen idea de fútbol": la durísima crítica del representante de Fossati a la directiva de la 'U'
Universitario

"No tienen idea de fútbol": la durísima crítica del representante de Fossati a la directiva de la 'U'

Franco Velazco defiende a Sekou Gassama y deja contundente mensaje: “Hay tantos estúpidos…”
Universitario

Franco Velazco defiende a Sekou Gassama y deja contundente mensaje: “Hay tantos estúpidos…”

No es L1 MAX: el canal que pasará la Noche Crema 2026 de Universitario vs. U. de Chile
Universitario

No es L1 MAX: el canal que pasará la Noche Crema 2026 de Universitario vs. U. de Chile

Andy Polo denunció a la distancia el penal cobrado por Kevin Ortega contra Universitario
Universitario

Andy Polo denunció a la distancia el penal cobrado por Kevin Ortega contra Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo