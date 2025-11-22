Sebastián Britos le respondió fuerte a Universitario por la falta de comunicación para su renovación

La tensión entre Sebastián Britos y Universitario subió de nivel después de que el arquero rompiera el silencio y lanzara una frase que encendió todas las alarmas en el mundo crema: “De mi parte sí, del club no sé porque no he tenido ningún acercamiento”. El portero, cuestionado en las últimas semanas, decidió responder de forma directa ante la evidente falta de comunicación sobre su renovación.

Sebastián Britos dejó claro que su intención es continuar en Universitario, pero su declaración expuso un escenario que pocos imaginaban: no ha existido ningún contacto formal por parte del club. Sus palabras fueron interpretadas como un golpe frontal hacia la dirigencia, que hasta ahora mantiene hermetismo total respecto al futuro del arco crema.

La situación se vuelve más compleja debido al contexto deportivo. Mientras la ‘U’ pelea por objetivos importantes, la incertidumbre alrededor del puesto de arquero se ha convertido en un foco constante de debate. Las críticas de los aficionados, sumadas a los rumores sobre la búsqueda de un nuevo guardameta, han puesto a Sebastián Britos en una posición incómoda, lo que vuelve su queja pública aún más contundente.

Dentro del club, la postura parece no cambiar: se evaluarán estadísticas, rendimiento y necesidades deportivas antes de tomar una decisión final, tal como lo dijo Franco Velazco. Sin embargo, el mensaje del portero dejó en evidencia que la falta de comunicación es real y empieza a generar fricciones, justo en un momento en el que la institución necesita estabilidad y claridad de cara al próximo año.

Sebastián Britos tapando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Sebastián Britos se va de Universitario?

Sebastián Britos termina contrato con Universitario en diciembre del 2025, pero hasta ahora el cuadro crema no se acercó al portero para la renovación. De hecho, el guardameta habló varias veces que quiere seguir, pero la institución pone freno y no aclara el desenlace.

Por ahora, el futuro del arquero es una incógnita. Su respuesta directa y sin filtros abrió un nuevo capítulo en la novela crema, y todo apunta a que la dirigencia deberá pronunciarse tarde o temprano.

¿Hasta cuándo Sebastián Britos tiene contrato con Universitario?

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando al Perú en enero del 2024, la información indica que la dirigencia crema no le renovará el contrato al portero.

¿Cuánto dinero gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

Datos claves

Sebastián Britos declaró que el club Universitario no se ha acercado a él para renovar.

El contrato del arquero Sebastián Britos con Universitario termina en diciembre del 2025.

La dirigencia evaluará estadísticas y rendimiento antes de decidir la renovación de Britos.

