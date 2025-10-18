Es tendencia:
¡Último minuto! Sporting Cristal vs. Universitario: Partido corre el riesgo de volver a suspenderse

Una nueva información salió a la luz respecto al partido entre Sporting Cristal vs. Universitario: Hay riesgo de suspenderse.

Por Aldo Cadillo

Sporting Cristal vs. Universitario.
© Producción Bolavip.Sporting Cristal vs. Universitario.

Incertidumbre es lo que impera tanto en el Perú como en la Liga 1. Luego de que el Gobierno confirmara que dentro de poco se decretará un nuevo estado de emergencia, la pregunta es simple: ¿el decreto afectará el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario?

Siendo reprogramado para este jueves 23 de octubre, el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario será válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú y hasta el cierre de esta nota se jugará desde las 8:00 PM en el estadio Nacional.

Pues bien, según el periodista David Chávez de Movistar Deportes, el estado de emergencia que decretaría el Gobierno podría afectar el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario: “Se está evaluando qué ocurrirá el jueves, considerando la situación del país y el estado de emergencia, que podría suspender las actividades deportivas, especialmente en horario nocturno”.

Dando más información, David Chávez expresó su preocupación: “En medio de esto, hay un partido pendiente entre Sporting Cristal y Universitario. Hasta el momento no se sabe si se jugará o no: está programado, pero podría haber un cambio de última hora”.

Sporting Cristal vs. Universitario: Entradas para el partido. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal vs. Universitario corre el riesgo de suspenderse otra vez

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario corre el riesgo de suspenderse por el estado de emergencia que decretará el Gobierno. Ante esto, cabe la posibilidad que el encuentro quede suspendido otra vez.

Hay que recordar que durante el estado de emergencia, quedan prohibidas reuniones, eventos y congregaciones de personas. De igual modo, la policía, el ejército y las fuerzas armadas tienen la capacidad de intervenir a cualquier persona tanto a pie como en su domicilio.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario fue reprogramado para el jueves 23 de octubre a las 8:00 PM en el estadio Nacional de Lima. Hay que recordar que el partido será válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal se verá en vivo el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX. Además, también se podrá ver online por la aplicación oficial de L1 MAX tanto para celular como para computadoras. Otra forma de seguirlo por internet es gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

