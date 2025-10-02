¿Por qué Oliver Sonne y Pedro Gallese no fueron convocados por Manuel Barreto para el amistoso Chile vs. Perú?

La Selección Peruana liderada técnicamente por Manuel Barreto ya conoce a sus nuevos integrantes de cara al amistoso internacional frente a Chile. Si bien se destaca la presencia de varias novedades y la ausencias de los llamados consagrados, los nombres que generan sorpresa son los de Oliver Sonne y Pedro Gallese. Ninguno de ellos forman parte de la más reciente lista de convocados y recientemente se pudo conocer el verdadero motivo de este escenario.

Resulta que el presente de Oliver Sonne no es para nada agradable en Burnley FC de la Premier League de Inglaterra. Si bien tuvo minutos en el arranque de la temporada y era un jugador muy tomado en cuenta por el entrenador Scott Parker, la realidad indica que desde hace 3 partidos no aparece en lista y se ha quedado fuera del banco de suplentes generando una sensación extraña.

Entonces, a raíz de esta situación es que el propio Oliver Sonne le habría solicitado a la Federación Peruana de Fútbol no ser convocado para el duelo amistoso frente a Chile en este mes de octubre con la única finalidad de volver a encontrarse con sus mejores versiones en Burnley FC y sobre todo recuperar el espacio perdido durante las últimas jornadas. Dicho esto, existe la salvedad que el defensor sí pueda ser tomado en cuenta para la fecha FIFA de noviembre.

Fuente: @Gustavo_p4

¿Cuál es la razón detrás de la ausencia de Pedro Gallese de la Selección Peruana?

La situación de Pedro Gallese también tiene que ver con su equipo, aunque en esta ocasión no tanto en el escenario de recuperar terreno como es el caso de Oliver Sonne, sino más bien de ser una de las piezas claves de Orlando City de cara a partidos de vital importancia para la institución. Ahora, es importante mencionar y destacar que el capitán de la Selección Peruana será parte de las planificaciones a futuro de Manuel Barreto.

“Sobre Pedro Gallese: el plan era que esté en la convocatoria, él también quería, pero se definió que siga con su club que se juega partidos importantes. En el plan, Gallese va a liderar al grupo para lo que viene”; reveló el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a los detalles del ‘1’ peruano y sus chances de seguir siendo parte de la Blanquirroja.

Fuente: @Gustavo_p4

La lista completa de convocados de Perú para enfrentar a Chile

Arqueros | Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas | Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario).

Mediocampistas | Jairo Concha (Universitario), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros | Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Fuente: La Bicolor

