El posible fichaje de Christian Cueva por Universitario de Deportes se ha convertido en el principal foco del debate futbolístico peruano. Ante la creciente ola de rumores, el entrenador Jorge Fossati, quien ya conoce a Cueva por su paso por la selección, ofreció una postura clara, haciendo una distinción fundamental entre el ámbito de un club y el de un equipo nacional.

¿Jorge Fossati quiere a Christian Cueva en Universitario?

Fossati se mostró incondicional respecto a contar con el volante con pasado exitoso en el equipo de todos. En una reciente conversación con Diego Penny y José Carvallo, el estratega afirmó: “Si yo volviera a la selección o mañana tengo que hacer una lista, lo tengo a Christian”. Esta declaración reafirma su confianza en la calidad técnica de Cueva y su potencial, además de señalar que no le corresponde juzgar la vida privada del jugador, reconociendo que “todavía estaría a tiempo de volver a ser lo que ya fue”.

Christian Cueva y Jorge Fossati en la Selección Peruana. (Foto: X).

Sin embargo, el panorama cambia radicalmente cuando la discusión se centra en Universitario, el club que dirige. Fossati admitió que una posible incorporación en la “U” lo haría “pensar mucho”, introduciendo un elemento clave más allá del rendimiento deportivo: el sentir del hincha. El técnico enfatizó el componente social e institucional al declarar: “Creo que el gran dueño de una institución es el hincha y al hincha hay que escucharlo y respetarlo.”

Christian Cueva podría ser fichaje en Universitario

Esta posición sugiere que, para Fossati, el fichaje de Cueva—conocido por su afinidad con Alianza Lima—podría generar una fricción insostenible con la afición crema. El entrenador prioriza la estabilidad y la cohesión interna, indicando que la identidad del jugador podría pesar más que su talento en un club con una rivalidad tan marcada, un factor decisivo que la directiva deberá considerar.

Aunado al debate, la situación contractual de Cueva añade complejidad, ya que está ligado a Emelec de Ecuador hasta mediados de 2026. Además, reportes cercanos al club crema señalan que la gerencia buscaría un “perfil de refuerzo diferente” para la Copa Libertadores 2026. Estos factores, sumados a las declaraciones de Fossati, reducen significativamente la probabilidad de la llegada del jugador.

¿Christian Cueva en Universitario de Deportes?

La conclusión a la que se termina llegando, el arribo de Christian Cueva a Universitario de Deportes, se percibe como una posibilidad distante, supeditada no a su calidad futbolística, sino a la opinión de la hinchada. Aunque la puerta sigue abierta para que recupere su mejor nivel, cualquier decisión en la “U” estará condicionada por el respeto a la voz del aficionado, el “gran dueño” del club, como sentenció Fossati.

