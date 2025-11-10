Es tendencia:
En el ojo de la tormenta: Christian Cueva habría protagonizado pelea con compañero de Emelec tras derrota

El volante nacional estaría envuelto en una nueva polémica luego de que su equipo cayera por segunda vez de manera consecutiva.

Por Nicole Cueva

Christian Cueva en Emelec.
© EmelecChristian Cueva en Emelec.

Christian Cueva vuelve a ser protagonista de la polémica. Tras el duelo entre Emelec y El Nacional por la LigaPro de Ecuador, el volante nacional habría protagonizado una acalorada discusión con un compañero de equipo, situación que se tornó tensa y obligó la intervención de otros futbolistas para evitar que el altercado pasara a mayores.

Según la transmisión del partido, ‘Aladino’ le recriminó con evidente molestia una acción a su compañero Justin Cuero. La periodista Johanna Calderón, presente a ras de campo, relató que Romario Caicedo, uno de los futbolistas con más experiencia en el ‘Bombillo’, intervino rápidamente para calmar los ánimos y evitar que la situación se descontrolara.

Hasta el momento, ni los futbolistas involucrados ni la dirigencia del club ecuatoriano han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido, sin embargo, los hinchas y la prensa permanecen atentos a una posible declaración que aclare lo ocurrido y las medidas que podrían tomar al respecto.

Su salida de Emelec estaría cada vez más cerca

Christian Cueva no atraviesa su mejor etapa en Emelec. Tras un arranque prometedor en la temporada, el ’10’ ha mostrado una notable disminución en su rendimiento, lo que ha generado críticas por parte de la afición, especialmente en torno a su condición física. Aunque su vínculo con el club ecuatoriano se extiende hasta mediados de 2026, existen posibilidades de que deje la institución al cierre del año.

Algunos medios han señalado que Universitario de Deportes sería uno de los posibles destinos de Cueva. Incluso, desde el cuadro ‘crema’ no han cerrado del todo la puerta a dicha posibilidad.

La publicación en medio de presunta pelea

En medio de esta situación, Christian Cueva compartió una publicación en sus redes sociales. Si bien evitó referirse directamente a los rumores sobre su altercado con Justin Cuero, publicó una imagen en la que aparece realizando ejercicios en bicicleta junto a uno de sus preparadores.

Christian Cueva
Publicación de Christian Cueva en Instagram (Captura).
De esta forma, todo apunta a que el incidente quedará en la interna del equipo, considerándose como una reacción propia de la frustración tras la derrota. Cabe resaltar que, dicho resultado impidió que el cuadro ‘eléctrico’ ingresara en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

DATOS CLAVES

  • Christian Cueva protagonizó una acalorada discusión con su compañero Justin Cuero durante el partido de Emelec por la LigaPro de Ecuador.
  • La presunta pelea obligó la intervención de Romario Caicedo, un futbolista de Emelec.
  • El resultado del partido impidió que Emelec ingresara en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
Better Collective Logo