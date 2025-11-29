Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Cuánto dinero ganan Universitario y Perú por la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

El Estadio Monumental de Lima es sede de la gran definición continental y veremos qué tanto beneficio económico genera el evento en el país.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Estadio Monumental de Lima.
© Composición BOLAVIP.Estadio Monumental de Lima.

La gran final de la Copa Libertadores 2025 genera un terremoto futbolístico en todo el continente sudamericano. Ahora, el hecho de que en esta oportunidad la sede del evento sea en el Estadio Monumental de Lima, ocasiona un importante crecimiento económico y turístico en todas sus variantes. Por ello es que a continuación repasaremos un poco cuáles serían las respectivas ganancias.

Publicidad

Sabiendo que Universitario de Deportes le alquiló el Estadio Monumental de Lima a Conmebol para que puedan tomar las medidas correspondientes de cara a la gran final del día de hoy entre Palmeiras vs. Flamengo, desde dicho punto podemos saber que la directiva crema recibió nada más y nada menos más que US$ 1.000.000. Este monto fue de manera directiva y sin duda es un dineral.

Luego, en cuanto a la taquilla, hablamos de una cifra entre los US$ 5-10M al ser 80.000 entradas. Yendo más allá del asunto y tocando rubros más generales de la ciudad de Lima como tal, en turismo y hotelería se anuncia una ganancia entre US$ 20-30M con las visitas de los hinchas brasileños. Finalmente, por publicidad se espera entre US$ 15-30M. El total sería entre US$ 40-70 millones, información basada en un reciente análisis del abogado argentino Marcelo Bee Sellares.

Fuente: @mbeesellares

Fuente: @mbeesellares

Publicidad

Se empieza a vivir la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo

Desde hace varios días, tanto hinchas de Palmeiras como de Flamengo vienen haciendo de las suyas en las calles de la capital peruana. El día de hoy, desde horas de la mañana, ya se vienen dirigiendo al Estadio Monumental de Lima para no encontrar ningún tipo incidencias que no les permita ingresar con normalidad. Las puertas ya están abiertas, así que se espera una verdadera multitud.

Tweet placeholder
A horas de la final de Libertadores, hincha de Palmeiras murió tras caer de un mirabus en Barranco

ver también

A horas de la final de Libertadores, hincha de Palmeiras murió tras caer de un mirabus en Barranco

Hablando de los equipos en sí, tanto Palmeiras como Flamengo ya se encuentran instalados en el recinto deportivo a la espera de realizar los trabajos precompetitivos en la previa del inicio del encuentro. Tan solo nos separan pocos minutos para que el balón empiece a rodar en el campo de juego, así que no te pierdas ningún detalle que también te ofrece ‘Bolavip Perú.

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo?

  • 18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 21:00 | España
  • Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium
  • Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium
  • México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes recibió US$ 1.000.000 por el alquiler del Estadio Monumental de Lima a CONMEBOL.
  • El abogado Marcelo Bee Sellares estima que la ganancia total para Lima por la final de la Copa Libertadores 2025 será entre US$ 40-70 millones.
  • Se espera una ganancia de entre US$ 20-30 millones en turismo y hotelería en la ciudad de Lima debido a la final.
Publicidad
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Por qué se demoró el inicio de la final de Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo
Copa Libertadores

Por qué se demoró el inicio de la final de Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

¡Duelo demorado! Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto
Copa Libertadores

¡Duelo demorado! Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto

En Brasil ponen a la final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo por encima del Boca vs. River
Copa Libertadores

En Brasil ponen a la final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo por encima del Boca vs. River

Britos ficharía por histórico del fútbol peruano
Liga 1

Britos ficharía por histórico del fútbol peruano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo