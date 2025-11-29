Cuánto dinero ganan Universitario y Perú por la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

La gran final de la Copa Libertadores 2025 genera un terremoto futbolístico en todo el continente sudamericano. Ahora, el hecho de que en esta oportunidad la sede del evento sea en el Estadio Monumental de Lima, ocasiona un importante crecimiento económico y turístico en todas sus variantes. Por ello es que a continuación repasaremos un poco cuáles serían las respectivas ganancias.

Sabiendo que Universitario de Deportes le alquiló el Estadio Monumental de Lima a Conmebol para que puedan tomar las medidas correspondientes de cara a la gran final del día de hoy entre Palmeiras vs. Flamengo, desde dicho punto podemos saber que la directiva crema recibió nada más y nada menos más que US$ 1.000.000. Este monto fue de manera directiva y sin duda es un dineral.

Luego, en cuanto a la taquilla, hablamos de una cifra entre los US$ 5-10M al ser 80.000 entradas. Yendo más allá del asunto y tocando rubros más generales de la ciudad de Lima como tal, en turismo y hotelería se anuncia una ganancia entre US$ 20-30M con las visitas de los hinchas brasileños. Finalmente, por publicidad se espera entre US$ 15-30M. El total sería entre US$ 40-70 millones, información basada en un reciente análisis del abogado argentino Marcelo Bee Sellares.

Fuente: @mbeesellares

Se empieza a vivir la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo

Desde hace varios días, tanto hinchas de Palmeiras como de Flamengo vienen haciendo de las suyas en las calles de la capital peruana. El día de hoy, desde horas de la mañana, ya se vienen dirigiendo al Estadio Monumental de Lima para no encontrar ningún tipo incidencias que no les permita ingresar con normalidad. Las puertas ya están abiertas, así que se espera una verdadera multitud.

Hablando de los equipos en sí, tanto Palmeiras como Flamengo ya se encuentran instalados en el recinto deportivo a la espera de realizar los trabajos precompetitivos en la previa del inicio del encuentro. Tan solo nos separan pocos minutos para que el balón empiece a rodar en el campo de juego, así que no te pierdas ningún detalle que también te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¿A qué hora y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo?

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium

Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium

México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium

Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

