Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

A qué hora, dónde ver y alineaciones de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Se viene la gran final de la Copa Libertadores 2025 y a continuación conoce los detalles del duelo a jugarse en el Estadio Monumental de Lima.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025.
© Conmebol Libertadores.Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025.

El continente sudamericano se paralizará el sábado 29 de noviembre cuando Palmeiras y Flamengo se enfrenten en el marco de la final de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Monumental de Limaserá testigo de una verdadera fiesta y por ello es que ahora podrás conocer todos los pormenores del partido que sin duda alguna promete en demasía por el nivel y calidad de los equipos.

Publicidad
Fuente: Conmebol Libertadores
Fuente: Conmebol Libertadores

Ambos planteles llegan con la consigna de alzar su cuarto trofeo continental de la historia. Así es, tanto Palmeiras como Flamengo saben de la importancia del duelo a jugarse en el capital peruana. Ahora, si hablamos de quién llega mejor a la contienda, podemos decir que los de Río de Janeiro están dulces ya que lideran el Brasileirao con 75 puntos a tan solo solo 2 fechas para que termine el torneo.

Por otro lado, los de Sao Paulo son los máximos perseguidores del primer lugar ya que con 70 unidades se colocan en la segunda posición. Por ello es que la final de la Copa Libertadores 2025 será un escenario ideal para decir presente como el mejor equipo, no solo del continente sudamericano, sino de Brasil en general por lo que representan en la actualidad.

Publicidad

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

  • 18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

Final Copa Libertadores: Los cambios que Conmebol ordenó para el Monumental y que favorecen a Universitario

ver también

Final Copa Libertadores: Los cambios que Conmebol ordenó para el Monumental y que favorecen a Universitario

  • Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium
  • Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium
  • México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

Posibles alineaciones del Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras | Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Raphael Veiga; Allan Ellias, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Publicidad

Flamengo | Agustin Rossi; Danilo, Guillermo Varela, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta; Everton y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

DATOS CLAVES

  • La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.
  • Ambos equipos, Palmeiras y Flamengo, buscan conseguir su cuarto trofeo continental en la historia.
  • Flamengo llega como líder del Brasileirao con 75 puntos, seguido por Palmeiras en el segundo lugar con 70 unidades.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
La decisión que tomó Conmebol para frenar peleas entre Flamengo y Palmeiras
Copa Libertadores

La decisión que tomó Conmebol para frenar peleas entre Flamengo y Palmeiras

El nombre de 'Gabigol' aparece debajo de la estatua de 'Lolo'
Copa Libertadores

El nombre de 'Gabigol' aparece debajo de la estatua de 'Lolo'

¿Dónde entrenan Palmeiras y Flamengo en Lima de cara a la final de la Libertadores 2025?
Copa Libertadores

¿Dónde entrenan Palmeiras y Flamengo en Lima de cara a la final de la Libertadores 2025?

Flamengo usó táctica antiespionaje para la final de la Libertadores
Copa Libertadores

Flamengo usó táctica antiespionaje para la final de la Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo