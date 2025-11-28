A qué hora, dónde ver y alineaciones de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

El continente sudamericano se paralizará el sábado 29 de noviembre cuando Palmeiras y Flamengo se enfrenten en el marco de la final de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Monumental de Limaserá testigo de una verdadera fiesta y por ello es que ahora podrás conocer todos los pormenores del partido que sin duda alguna promete en demasía por el nivel y calidad de los equipos.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Conmebol Libertadores

Ambos planteles llegan con la consigna de alzar su cuarto trofeo continental de la historia. Así es, tanto Palmeiras como Flamengo saben de la importancia del duelo a jugarse en el capital peruana. Ahora, si hablamos de quién llega mejor a la contienda, podemos decir que los de Río de Janeiro están dulces ya que lideran el Brasileirao con 75 puntos a tan solo solo 2 fechas para que termine el torneo.

Por otro lado, los de Sao Paulo son los máximos perseguidores del primer lugar ya que con 70 unidades se colocan en la segunda posición. Por ello es que la final de la Copa Libertadores 2025 será un escenario ideal para decir presente como el mejor equipo, no solo del continente sudamericano, sino de Brasil en general por lo que representan en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

ver también Final Copa Libertadores: Los cambios que Conmebol ordenó para el Monumental y que favorecen a Universitario

Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium

Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium

México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium

Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

Posibles alineaciones del Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras | Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Raphael Veiga; Allan Ellias, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Publicidad

Publicidad

Flamengo | Agustin Rossi; Danilo, Guillermo Varela, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta; Everton y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

DATOS CLAVES