Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del duelo por Liga 1

Luego de medirse ante Melgar, Universitario de Deportes continuará su camino en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 cuando enfrente a Deportivo Garcilaso en el duelo pendiente de la fecha 10. Conoce aquí la fecha, el horario y dónde ver este atractivo encuentro del fútbol peruano.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Según el calendario de la Liga 1, el duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de abril en las instalaciones del estadio Monumental de Ate.

En nuestro país, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto dar inicio a partir de las 20:30 horas. Conoce a qué hora empezará en el resto de países del continente:

México y Costa Rica: 19:30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:30 horas

Bolivia y Venezuela: 21:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22:30 horas

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¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

El Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura se transmitirá a través de las pantallas de L1 MAX a través de Movistar TV y DirecTV en todo el país. También podrá verse online en Movistar Play y DGO con suscripción activa.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Garcilaso el miércoles 22 de abril en el Monumental.

El partido pendiente de la fecha 10 iniciará a las 20:30 horas de Perú.

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