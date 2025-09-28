VIDEO: Goles de Hohberg y Valoyes para el 2-0 en Cienciano vs. Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima midió fuerzas ante Ciencianoen las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alejandro Hohberg anotó el 1-0 con un certero cabezazo luego de un gran centro de Beto Da Silva. Minutos después, fue Jimmy Valoyes quien amplió la distancia en el marcador anotando el segundo para los ‘imperiales’.

Gol de Alejandro Hohberg

A los 10 minutos de la primera parte, Cienciano abrió el marcador con una jugada bien elaborada. Beto Da Silva envió un centro preciso al área, que fue perfectamente conectado por Alejandro Hohberg.

El atacante definió de cabeza con gran colocación, dejando sin opciones al portero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra.

Gol de Jimmy Valoyes

El segundo tanto de Cienciano no estuvo exento de controversia. La jugada generó confusión entre los jugadores de Alianza Lima, ya que el conjunto cusqueño cobró rápidamente una falta a su favor.

Esa rápida reanudación tomó desprevenida a la defensa ‘blanquiazul’ y permitió que Jimmy Valoyes ampliara la ventaja con el 2-0, en medio de reclamos por parte del elenco visitante.

