EN VIVO Y GRATIS Cienciano vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

Cienciano y Alianza Lima se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Cienciano y Alianza Lima miden fuerzas esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, se espera un encuentro plagado de diversas emociones de principio a fin ya que ambos equipos necesitan el triunfo a como de lugar. Si bien la altura es un factor a favor de los imperiales, los blanquiazules también podrían animarse gracias a su juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en la ciudad del Cusco, Cienciano viene de caer 5-2 frente Sport Huancayo, empatar 2-2 ante Sport Boys y vencer 3-0 a Alianza Universidad de Huánuco. Por otro lado, Alianza Lima goleó 4-0 a Comerciantes Unidos, perdió 3-4 contra Deportivo Garcilaso en Matute e igualó 0-0 ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano.

Hora y canal del Cienciano vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

El duelo entre Cienciano vs. Alianza Lima está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local y se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad del Cusco. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación vivirás todas las incidencias en el minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Cienciano vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025!