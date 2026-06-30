Partido demorado: ¿A qué hora arranca México vs Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador no arranca en el horario original debido a una tormenta eléctrica en el Estadio Azteca. Los detalles.

El partido entre las selecciones de México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 se encuentra, momentáneamente, suspendido. Debía jugarse este martes a las 19:00 horas local (20:00 horas de Lima, Perú), pero una tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio Azteca impiden que el partido pueda arrancar.

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La lluvia y la tormenta eléctrica en el Azteca, FIFA decidió activar el protocolo de prevención para las condiciones climáticas extremas. Por tal motivo, canceló todas las actividades dentro y fuera del Estadio Azteca, lo que obliga a retrasar este partido de 16avos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora arranca el partido México vs Ecuador?

Según pudo saber Bolavip, FIFA posterga una hora el inicio del partido entre México y Ecuador. Por lo tanto, recién arranca a las 20:00 horas local, salvo que la tormenta eléctrica no calme y se tenga que postergar por más tiempo.

En el Estadio Azteca, ya notificaron el atraso del partido entre México y Ecuador (Getty Images).

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Por estos momentos, hay charlas entre la organización del Mundial con las autoridades mexicanas para definir exactamente el horario de inicio. Se espera más información en los próximos minutos.

Por lo pronto, la organización del torneo informó el retraso del partido. “El inicio del juego se ha retrasado debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan el Estadio Ciudad de México. El encuentro comenzará cuando se considere seguro“, informaron.

Nuevo horario de inicio para el partido México vs Ecuador

El partido entre México y Ecuador se juega este martes 30 de junio en un nuevo horario. Mira cuándo arranca el duelo según cada país:

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🇲🇽 México: 20:00 horas

20:00 horas 🇵🇪 Perú: 21:00 horas

21:00 horas 🇦🇷 Argentina: 23:00 horas

23:00 horas 🇵🇾 Paraguay: 23:00 horas

23:00 horas 🇨🇴 Colombia: 21:00 horas

21:00 horas 🇪🇨 Ecuador: 21:00 horas

21:00 horas 🇺🇾 Uruguay: 23:00 horas

23:00 horas 🇨🇱 Chile: 22:00 horas

22:00 horas 🇧🇴 Bolivia: 22:00 horas

22:00 horas 🇻🇪 Venezuela: 22:00 horas

22:00 horas 🇺🇸 Estados Unidos: 10:00 PM (ET)

10:00 PM (ET) 🇬🇹 Guatemala: 20:00 horas

20:00 horas 🇨🇷 Costa Rica: 20:00 horas

20:00 horas 🇪🇸 España: 04:00 horas

Así es el protocolo FIFA por tormenta eléctrica

En casos de tormenta eléctrica o condiciones de clima extremo, FIFA tiene un protocolo especial a seguir para salvaguardar la seguridad del público, jugadores, entrenadores y cuerpo arbitral:

Paro del juego: La detección de actividad eléctrica en el perímetro de exclusión obliga al colegiado a congelar las acciones de inmediato.

La detección de actividad eléctrica en el perímetro de exclusión obliga al colegiado a congelar las acciones de inmediato. Desalojo del campo: Todos los actores del espectáculo abandonan el césped hacia zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos.

Todos los actores del espectáculo abandonan el césped hacia zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos. Seguimiento satelital: Los comités organizadores analizan la evolución de las células de tormenta mediante radares Doppler y sistemas de monitoreo en tiempo real.

Los comités organizadores analizan la evolución de las células de tormenta mediante radares Doppler y sistemas de monitoreo en tiempo real. Activación del reloj: Se inicia el conteo de 30 minutos a partir del último destello detectado; cualquier rayo posterior rompe la cuenta y la devuelve a cero.

Se inicia el conteo de 30 minutos a partir del último destello detectado; cualquier rayo posterior rompe la cuenta y la devuelve a cero. Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha.

Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha. Fase de reactivación: Los planteles disponen de un período técnico de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones.

Los planteles disponen de un período técnico de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones. Dictamen definitivo: Si la parálisis excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

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