Alineaciones confirmadas España vs Bélgica por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

España enfrenta a Bélgica en un atractivo duelo por un lugar en las semifinales, ante un rival que llega en gran momento.

El Mundial 2026 continúa avanzando en su etapa decisiva y España vuelve a escena para disputar los cuartos de final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se mide ante Bélgica desde las 14:00 horas de Perú, en las instalaciones del Estadio de Los Ángeles, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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‘La Roja’ llega a este duelo tras eliminar a Portugal y buscará sostener su solidez defensiva para avanzar a las semifinales. Mientras que, ‘Los Diablos Rojos’ también afrontan el encuentro con confianza luego de golear a Estados Unidos en la ronda anterior.

Alineación confirmada de España

Así saldrá al campo de juego España: Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Pau Cubarsí e Cucurella; Rodri, Ruiz e Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Oyarzabal.

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Alineación confirmada de Bélgica

Este será el once con el que arrancará Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Kevin de Bruyne, Jérémy Doku; y Charles De Ketelaere.

¿A quién se enfrentará el ganador de la llave en semifinales?

España y Bélgica pondrán a sus principales figuras en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026. El vencedor de esta llave tendrá como próximo rival a Francia, que venció por 2-0 a Marruecos y es una de las selecciones favoritas al título.

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DATOS CLAVES

El entrenador Luis de la Fuente dirigirá hoy a España ante Bélgica por los cuartos.

El partido comenzará a las 14:00 horas (horario de Perú) en el Estadio de Los Ángeles.

El mediocampista Álex Baena se perfila como titular por la banda izquierda en la alineación española.