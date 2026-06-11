Alineaciones confirmadas México vs Sudáfrica: quiénes juegan hoy en el partido inaugural

Revisa las posibles alineaciones que preparan ambas escuadras para lo que será su debut en el Mundial 2026.

La espera terminó. México y Sudáfrica se enfrentan hoy, jueves 11 de junio, en el partido que dará inicio al Mundial 2026. El duelo, válido por la primera fecha del Grupo A, abrirá oficialmente la máxima cita del fútbol, con el ‘Tri’ buscando arrancar con una victoria ante su público y los africanos decididos a sorprender. Revisa las alineaciones de ambos equipos.

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Alineación de México

La Selección Mexicana atraviesa un gran presente, ya que acumula ocho partidos sin perder, con un balance de seis triunfos y dos empates. Además, apenas ha recibido dos goles durante esa racha.

México es consciente de la importancia de arrancar con una victoria, por lo que el reciente 5-1 sobre Serbia llega como un importante respaldo anímico antes de su estreno en el Mundial. En ese contexto, el técnico Javier Aguirre apostará por su mejor equipo desde el inicio.

En la nómina mexicana sobresalen nombres como Raúl Rangel, Johan Vásquez, Erik Lira y Julián Quiñones. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Raúl Jiménez, referente ofensivo del equipo. Además, existe expectativa por una posible aparición del joven Gilberto Mora desde el banco de suplentes.

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Teniendo en cuenta ello, así saldrá al campo el ‘Tri’: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Alineación de Sudáfrica

Por el lado de Sudáfrica, el panorama no es el más favorable, ya que acumula cinco amistosos consecutivos sin conocer la victoria. Además, el conjunto africano deberá lidiar con la altitud, un factor que podría jugar a favor de México en este debut mundialista.

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El equipo dirigido por Hugo Broos basa gran parte de su juego en la velocidad, por lo que buscará hacer daño mediante rápidos contragolpes y transiciones ofensivas. Su principal carta de gol será Foster, quien intentará imponerse ante la defensa mexicana y sacar provecho de los envíos largos hacia el área rival.

En ese sentido, este será el once con el que el combinado africano iniciará acciones: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi; Aubrey Modiba, Sithole Sphephelo, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Iqraam Rayners y Lyle Foster.

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DATOS CLAVES

Las selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan hoy, jueves 11 de junio, en el partido inaugural del Mundial 2026.

El director técnico Javier Aguirre apostará por el delantero Raúl Jiménez como principal referente en el ataque de México.

El conjunto de Sudáfrica, dirigido por Hugo Broos, buscará hacer daño con la velocidad del atacante Lyle Foster.