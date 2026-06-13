Brasil y Marruecos juegan HOY por la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium en Estados Unidos. Conoce los titulares.

Comienza la acción en el Grupo C del Mundial 2026 y uno de los partidos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a la Selección de Brasil y a la Selección de Marruecos. El encuentro se disputará este sábado 13 de junio desde las 5:00 PM y tendrá como escenario el MetLife Stadium, denominado durante el torneo como Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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La expectativa es enorme alrededor de Brasil, uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega con una impresionante racha de 20 partidos sin perder en Mundiales, acumulando 17 victorias y 3 empates en sus últimas presentaciones mundialistas.

Para este compromiso, Ancelotti apostará por una formación encabezada por Alisson Becker en el arco; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibañez en defensa; Casemiro y Bruno Guimarães en el mediocampo; mientras que Raphinha, Lucas Paquetá y Vinícius Júnior acompañarán al delantero Igor Thiago en ataque.

Por el lado marroquí, el técnico Mohamed Ouahbi confirmó a Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop y Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi y Brahim Díaz; dejando en ofensiva a Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi e Ismael Saibari. Marruecos intentará romper una estadística negativa, ya que nunca ganó su partido debut en una Copa del Mundo, registrando tres empates y tres derrotas.

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Vinícius Junior y Achraf Hakimi serán titulares en el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026. (Foto: Producción Bolavip)

Alineaciones confirmadas para Brasil vs. Marruecos

BRASIL

Alisson Becker

Douglas Santos

Marquinhos

Gabriel Magalhaes

Roger Ibañez

Casemiro

Bruno Guimaraes

Raphinha

Lucas Paquetá

Vinícius Junior

Igor Thiago

DT: Carlo Ancelotti

MARRUECOS

Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Chadi Riad

Issa Diop

Noussair Mazraoui

Neil El Aynaoui

Ayyoub Bouaddi

Brahim Díaz

Bilal El Khannouss

Azzedine Ounahi

Ismael Saibari

DT: Mohamed Ouahbi

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Dónde ver Brasil vs. Marruecos y las bajas confirmadas

Brasil afrontará el encuentro sin Neymar y Wesley França, dos ausencias sensibles para el arranque del torneo. En Marruecos tampoco estarán Abde Ezzalzouli ni Nayef Aguerd, mientras que Noussair Mazraoui llega con molestias físicas y su presencia genera dudas hasta último momento

La transmisión del partido Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 podrá verse en Perú a través de América Televisión. Además, estará disponible por las señales de DirecTV, Disney+ y Paramount+, así como en las plataformas de streaming América TV GO, DGO Latin America, Disney+ y Paramount+, permitiendo seguir en vivo uno de los encuentros más esperados de la primera fecha del Mundial 2026.

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Datos claves

Brasil y Marruecos juegan este sábado 13 de junio en el Mundial 2026.

Brasil llega con una racha de 20 partidos sin perder en Mundiales.

El partido se transmitirá en Perú a través de América Televisión y DirecTV.