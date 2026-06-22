Alineaciones confirmadas para Francia vs. Irak: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Ahora tendremos el partido de Francia vs. Irak, por el Mundial 2026. Conoce cómo estarán compitiendo, alineaciones definidas de ambos países.

Las selecciones de Francia e Irak se enfrentan hoy en un partido crucial por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. Ambos entrenadores ya definieron sus onces titulares para el encuentro en el Estadio Filadelfia.

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Alineación confirmada de Francia

Didier Deschamps apuesta por un esquema táctico 4-2-3-1 altamente ofensivo para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

XI FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé

Francia comandada por Kylian Mbappé en este Mundial 2026. (Foto: X).

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Alineación confirmada de Irak

Graham Arnold responde con un sistema 4-4-2 muy compacto, buscando resistir la velocidad europea y sumar sus primeros puntos en el torneo.

XI IRAK: Basil; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Al-Ammari, Ismael; Bayesh, Iqbal, Qasem; Hussein.

Cambios tácticos del encuentro de Francia vs. Irak

Didier Deschamps refresca su ataque con la inclusión de Bradley Barcola por la banda izquierda. Este movimiento permite trasladar a Michael Olise al centro como enganche puro, buscando mayor fluidez y un último pase quirúrgico frente a una defensa cerrada.

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En el medio campo francés, el ingreso de Manu Koné busca aportar mayor dinamismo y recuperación inmediata. Su presencia liberará de responsabilidades defensivas a la ofensiva para aprovechar las transiciones rápidas.

Por su parte, Graham Arnold cambia la estrategia de Irak replegando sus líneas tras la dura derrota ante Noruega. El técnico plantea un bloque bajo muy denso para cerrarle los espacios en carrera a los velocistas galos.

La medular asiática sumará apoyo con Zidane Iqbal jugando en un doble pivote más retrasado junto a Al-Ammari. El objetivo táctico es resistir el asedio inicial y buscar contragolpes directos aprovechando las espaldas de los laterales rivales.

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Jugadores clave a seguir del Francia vs. Irak

Kylian Mbappé es la máxima figura del compromiso y el eje del ataque francés tras su doblete en el debut. El capitán buscará explotar su potencia en el área para romper la resistencia del combinado iraquí.

Michael Olise también será determinante en el esquema de Les Bleus. En su nuevo rol de enganche, tendrá la misión de romper líneas con su visión de juego y asistir a los delanteros.

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En Irak, el extremo Ali Jassim será la principal válvula de escape gracias a su velocidad en el uno contra uno. Su capacidad para ganar metros en ofensiva será vital para darle respiro a su zaga.

Finalmente, el delantero Aymen Hussein tendrá la dura tarea de chocar con los centrales Saliba y Upamecano. Su efectividad para aguantar balones largos y ganar el juego aéreo determinará las opciones de peligro de su selección.

DATOS CLAVE

Francia e Irak se enfrentan hoy en el Estadio Filadelfia por el Mundial 2026.

Kylian Mbappé lidera el once titular de Francia con un esquema táctico 4-2-3-1.

Graham Arnold plantea un sistema 4-4-2 con Irak tras caer ante Noruega.