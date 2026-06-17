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Mundial 2026

Alineaciones confirmadas para Portugal vs. RD Congo con Cristiano Ronaldo titular: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Entérate todos los detalles del partido de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026. Acá están las alineaciones confirmadas, y cómo jugarán.

Alineaciones confirmadas de Portugal vs. RD Congo.
© GettyAlineaciones confirmadas de Portugal vs. RD Congo.

El Estadio de Houston se viste de gala para albergar el esperado debut del Grupo K en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Portugal busca imponer su jerarquía desde el primer minuto, mientras que el combinado de la República Democrática del Congo salta a la cancha con un plan estratégico muy claro para intentar dar la sorpresa.

El encuentro genera una enorme expectativa global debido a la presencia de Cristiano Ronaldo desde el arranque en su sexta cita mundialista. A continuación, repasamos cómo quedaron conformadas las estructuras de ambos equipos para este vibrante compromiso.

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RD Congo enfrenta hoy a Portugal por el Mundial 2026. (Foto: X).

Las formaciones de Portugal y RD Congo

Roberto Martínez apuesta por un esquema 4-2-3-1 dinámico y netamente ofensivo para adueñarse del balón. Por su parte, Sébastien Desabre responde con un ordenado 4-4-1-1 que prioriza el equilibrio en las líneas y el orden defensivo.

  • XI Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Tomás Araújo, Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
  • XI RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa, Bakambu.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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Ajustes tácticos de Portugal y RD Congo

  • La zaga lusa: Ante la ausencia de Rúben Dias por problemas físicos, el cuerpo técnico portugués introduce al joven Renato Veiga. Este cambio obliga a una mayor sincronización con Gonçalo Inácio para mantener la solidez en el juego aéreo y la salida limpia.
  • El plan anti-Ronaldo: El conjunto africano suma a Steve Kapuadi para blindar el juego interior. Con esto, buscan escalonar la marca sobre el capitán luso y forzar a que Portugal deba abrir la cancha obligatoriamente con sus laterales.
  • Presión en zona de máquinas: El mediocampo congoleño poblará el círculo central con Moutoussamy y Sadiki. La intención es clara: morder la salida de Vitinha y evitar que Bruno Fernandes reciba con comodidad entre líneas.

Futbolistas clave del Portugal vs. RD Congo

Cristiano Ronaldo (Portugal): El delantero arranca como la gran referencia en el área. Su jerarquía e intuición goleadora serán fundamentales para jalar marcas y habilitar espacios a los extremos.

Bruno Fernandes (Portugal): El cerebro del mediocampo europeo. De su visión de juego y precisión para filtrar balones dependerá qué tan rápido pueda la escuadra lusa romper el cerrojo rival.

Chancel Mbemba (RD Congo): El líder absoluto de la retaguardia de los “Leopardos”. Su fortaleza en los duelos individuales y su capacidad de anticipación serán vitales para sostener el cero en arco propio.

Yoane Wissa (RD Congo): La principal carta de contragolpe. Su velocidad en banda y desequilibrio individual representan la mayor amenaza para agarrar mal parada a la defensa portuguesa en las transiciones rápidas.

DATOS CLAVE

  • Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial como titular con Portugal en Houston.
  • Roberto Martínez alinea un 4-2-3-1 con Portugal ante el 4-4-1-1 de RD Congo.
  • Renato Veiga reemplaza al ausente Rúben Dias en la defensa titular de Portugal.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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