Alineaciones confirmadas Paraguay vs Francia por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Paraguay y Francia se enfrentan en el Estadio de Filadelfia por un boleto a los cuartos de final. Revisa las alineaciones titulares.

Paraguay y Francia se miden hoy, sábado 4 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo, segundo de la jornada, se disputará desde las 16:00 horas de Perú en el Estadio de Filadelfia.

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La ‘Albirroja’ llega motivada tras protagonizar uno de los grandes golpes del torneo: dejó en el camino a Alemania en una definición por penales. Ahora, el equipo de Gustavo Alfaro buscará volver a hacerse fuerte ante otra potencia europea.

Por su parte, el combinado europeo llega con la confianza en alto después de vencer con autoridad por 3-0 a Suecia. El equipo de Didier Deschamps aparece como uno de los principales candidatos al título, aunque ante Paraguay podría encontrarse con un desafío bastante más exigente.

Alineación confirmada de Paraguay

Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Velázquez, Alderete, Junior Alonso; Cubas; Almirón, Diego Gómez, Galarza; Enciso.

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Alineación confirmada de Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Francia?

El duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 tendrá diversas opciones para seguirlo en vivo. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible por DSports, mientras que el encuentro también podrá verse online mediante DGO y Paramount+.

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En Paraguay, los hinchas de la ‘Albirroja’ contarán con distintas señales para seguir el partido, entre ellas Trece, Unicanal, GEN y Popu TV. En Colombia, el duelo podrá verse por Gol Caracol y Fútbol RCN, además de las opciones digitales Ditu y la app oficial de RCN.

DATOS CLAVES

El Estadio de Filadelfia albergará hoy el partido de octavos de final entre Paraguay y Francia.

El delantero estrella Kylian Mbappé comandará la alineación titular confirmada de la selección de Francia.

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