Así queda la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los dos goles de Haaland a Brasil

Erling Haaland fue figura absoluta ante Brasil para la clasificación de Noruega a los cuartos de final. Con sus dos goles, igualó a Messi y a Mbappé.

Erling Haaland se mete en la conversación por ser el máximo goleador del Mundial 2026. Sus dos goles a Brasil para la clasificación de Noruega a cuartos de final le permiten alcanzar la misma cantidad de goles de Lionel Messi y Kylian Mbappé con 7 goles. Así, la batalla por la Bota de Oro está más pareja que nunca.

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Dos goles de Haaland le permitieron a la Selección de Noruega dar el golpe en octavos de final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Fue victoria 2-1 ante Brasil (anotó Neymar de penal) para el combinado nórdico, que ya espera por México o Inglaterra en cuartos.

Son 7 goles anotados en toda la Copa del Mundo para el futbolista del Manchester City. Antes, le había anotado un doblete en el 4-1 ante Irak, otro doblete ante Senegal y un tanto ante Costa de Marfil.

Así, Haaland queda mano a mano con Kylian Mbappé y Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Con el francés, han disputado ya los partidos de octavos de final, mientras que el argentino todavía debe hacerlo, por lo que tiene la oportunidad de volver a ser único líder en la tabla de goleo.

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Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Haaland, Messi y Mbappé lideran la tabla de goleadores con 7 goles. Harry Kane tiene 5 tantos y puede igualarlos en el partido ante México de octavos de final. Con 4 anotaciones aparecen otros futbolistas como Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal e Ismaïla Sarr.

Cuadro completo del Mundial 2026

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Las estadísticas de Erling Haaland con Noruega

Erling Haaland sigue aumentando sus estadísticas con la Selección de Noruega. Es el máximo goleador histórico de este combinado nacional con 62 goles en 54 partidos. Lleva 7 tantos en su primer Mundial.

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