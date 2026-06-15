Bélgica vs. Egipto: ¿Dónde y en qué estadio se juega este partido del Mundial 2026?

Conoce los detalles, sobre en qué estadio se jugará el: Bélgica vs. Egipto. Un enfrentamiento internacional, correspondiente al Mundial 2026.

El esperado debut de Bélgica y Egipto en la cita del Mundial 2026 se disputará en el Estadio de Seattle (conocido originalmente como Lumen Field). El recinto ubicado en el estado de Washington abrirá sus puertas para recibir este emocionante encuentro del Grupo G.

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Datos clave del Estadio de Seattle

Ubicación: Seattle, Washington, Estados Unidos (en el vecindario de SoDo, justo al sur del centro de la ciudad).

Seattle, Washington, Estados Unidos (en el vecindario de SoDo, justo al sur del centro de la ciudad). Inauguración: 28 de julio de 2002.

28 de julio de 2002. Costo de construcción inicial: 430 millones de dólares (de los cuales 300 millones correspondieron a fondos públicos y 130 millones a inversión privada).

430 millones de dólares (de los cuales 300 millones correspondieron a fondos públicos y 130 millones a inversión privada). Capacidad: 68,000 espectadores (con capacidad de expandirse hasta 72,000 para eventos especiales).

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Este recinto destaca por su innovador diseño de herradura, configurado con una grada baja muy inclinada que acerca al público al terreno de juego. Su techo parcial cubre el 70% de los asientos y fue diseñado de forma acústica para comprimir y amplificar el ruido de la afición. Debido a esto, el estadio posee récords mundiales de volumen de ruido, una característica mítica conocida como el “Efecto del Jugador Número 12”.

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Tecnológicamente, el estadio se ha posicionado a la vanguardia mundial al contar con la mayor cantidad de comercios con la tecnología de autoservicio Amazon Just Walk Out, que permite realizar compras rápidas sin pasar por una caja registradora tradicional. Además, su estructura cuenta con amortiguadores de péndulo de fricción para mitigar movimientos sísmicos debido a la geografía de la región.

¿Qué equipos juegan en el Estadio de Seattle?

El inmueble es la casa oficial de tres grandes franquicias deportivas de la ciudad: los Seattle Seahawks de la NFL, el Seattle Sounders FC de la MLS y el Seattle Reign FC de la NWSL (liga de fútbol femenino).

Estadio de Seattle donde jugarán Bélgica vs. Egipto. (Foto: X).

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Conciertos y eventos especiales de gran nivel

A lo largo de su historia, el recinto ha recibido giras musicales históricas de artistas globales como Taylor Swift, Beyoncé, Metallica, Ed Sheeran, U2 y The Rolling Stones. También destaca por albergar eventos masivos de supercross y convenciones de gran escala en su centro de exhibiciones contiguo.

Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

El estadio cuenta con un sólido historial en el balompié internacional, habiendo sido sede de la Copa Oro de la CONCACAF, la Copa América Centenario 2016 y la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF obtenida por el Sounders en 2022. Además, ha sido seleccionado para albergar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

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Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el rol del Estadio de Seattle contempla la realización de seis partidos oficiales. Estos compromisos abarcan cuatro duelos de la fase de grupos (incluido un partido de la selección de Estados Unidos) y dos eliminatorias directas correspondientes a las rondas de dieciseisavos y octavos de final.

DATOS CLAVE