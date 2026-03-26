¿Bolivia clasifica al Mundial 2026 si le gana a Surinam?

La pregunta es directa y la respuesta, aunque ilusiona, es clara: la Selección de Bolivia NO clasifica al Mundial 2026 si le gana a la Selección de Surinam. Ese partido corresponde solo a la semifinal del repechaje internacional, no al boleto definitivo y ahora te contamos todos los detalles.

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El duelo ante Surinam es apenas el primer paso de una llave que exige perfección. El formato del repechaje obliga a ganar dos partidos consecutivos para asegurar la clasificación, por lo que Bolivia todavía tiene camino por recorrer incluso si logra avanzar hoy.

Si el equipo dirigido por el técnico Óscar Villegas supera a Surinam, deberá enfrentar a la Selección de Irak el martes 31 de marzo de 2026 por la final de la Llave B. Ese será el verdadero partido decisivo, donde se define el cupo al Mundial.

Recién si Bolivia gana ambos encuentros —semifinal y final— podrá sellar su clasificación y meterse en la Copa del Mundo. Es un escenario exigente, donde no hay margen de error: un solo tropiezo y el sueño se termina.

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Afición de Bolivia le pone color a la previa del partido ante Surinam en el Estadio Monterrey 🏟️🥳🇧🇴.



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¿En qué grupo estará Bolivia si clasifica al Mundial 2026?

En caso de lograr la hazaña y clasificar al Mundial 2026, la Selección de Bolivia quedaría ubicada en el Grupo I, junto a potencias como la Selección de Francia, la Selección de Senegal y la Selección de Noruega. Un grupo de altísimo nivel que ya espera rival.

Así, el mensaje es contundente: ganar hoy acerca, pero no alcanza. Bolivia sigue en carrera, pero el boleto al Mundial 2026 se define en dos finales seguidas. Y en ese tipo de escenarios, solo sobreviven los que no fallan.

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🗣️🇧🇴 “Gracias a todos por venir, mañana vamos a dar todo por el país”, Oscar Villegas, DT de la Selección de Bolivia.



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¿Contra quién juega Bolivia si le gana a Surinam?

Si Bolivia le gana a Surinam, tendrá que jugar ante Irak para conocer quién irá al Mundial 2026. El cotejo se dará el martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey.

¿Por qué Marcelo Moreno Martins no juega el repechaje al Mundial con Bolivia?

Marcelo Moreno Martins no fue convocado por el técnico Óscar Villegas para jugar con Bolivia el repechaje al Mundial 2026. Pese a regresar de su retiro y firmar por Oriente Petrolero, el delantero no tuvo los minutos suficientes que el entrenador exigía como para tomarlo en cuenta y lo dejó fuera de la lista oficial.

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Datos claves

Bolivia debe ganar a Surinam e Irak para clasificar al Mundial 2026.

El partido decisivo contra Irak está programado para el 31 de marzo de 2026.

Si clasifica, el equipo de Óscar Villegas integrará el Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.