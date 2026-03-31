¿Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde ante Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

La Selección de Bolivia está a punto de jugar su partido más importante del siglo 21, un duelo que tendrá un impacto significativo para ellos. En este caso si rival será Irak en un choque por un lugar al próximo Mundial 2026. Por lo que claro, dependiendo al resultado, el cuadro ‘Verde’ podría terminar o no disputando la próxima copa del mundo.
Este duelo se disputará este martes 31 de marzo desde las 22:00 horas de Perú en el estadio BBVA, en Monterrey México. Siendo el último duelo en cuanto a lo que es repechaje, así que de acá saldrá el último clasificado para disputar la próxima Copa del Mundo, completando los 48 clasificados.
¿Qué pasa si Bolivia le gana a Irak?
Tenemos que recordar que este partido es prácticamente una final para cada uno de los cuadros. Por esa razón el resultado que saquen marcará su destino mundialista. Así que una victoria para Bolivia, no importa el resultado que sea, lo hará acreedor de un cupo para el próximo Mundial 2026.
Jugadores de Bolivia celebrando.
Por lo que el cuadro de Óscar Villegas tendrá que hacer como mínimo un gol para poder estar en la siguiente Copa del Mundo. Esto es lo único que necesitan para clasificar.
¿Qué pasa si Bolivia empata ante Irak?
Ahora, también existe la posibilidad que la Selección de Bolivia e Irak no logren salir de la paridad. Manteniendo el empate en el marcador hasta el final de los 90 minutos. Esto automáticamente obliga a que tenga que disputarse un total de 30 minutos extras divididos en 2 tiempos de 15 cada uno.
Miguel Terceros.
Ahora, si es que también se mantiene la paridad en este tiempo extra, ahí se definirá todo por la vía de los penales. En donde si o si uno de los dos terminará ganando y clasificando al próximo Mundial.
¿Qué pasa si Bolivia pierde frente a Irak?
Este sería el escenario más crítico para la Selección de Bolivia, ya que se quedaría con las manos vacías. En caso que el vencedor en los 90 minutos sea Irak, será el equipo que clasifique al próximo Mundial 2026. Esto también podría darse en el tiempo extra o incluso en los penales, ganándose un cupo para este certamen internacional.
Celebración de Irak.
De darse este resultado, entonces la ‘Verde’ volvería a Sudamérica sin la gloria y tendrá que ver el Mundial por televisión, lo mismo que Venezuela, Chile y Perú.
Datos Claves
- Bolivia e Irak definen hoy el último cupo al Mundial 2026 en el estadio BBVA.
- El partido se disputa este 31 de marzo a las 22:00 horas de Perú.
- El equipo de Óscar Villegas clasifica directamente si logra la victoria en los 90 minutos.