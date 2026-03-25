La hoja de coca predice al ganador del Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Se acabó la espera y esta semana se vuelve a jugar partidos oficiales. Los últimos dos cupos para clasificar al Mundial 2026 están en juego y en este caso, hay dos países que buscan un lugar en la gran final del repechaje. Es así como Bolivia y Surinam buscan acceder a la siguiente etapa, con el sueño de jugar la Copa del Mundo.

Publicidad

En este caso, con la gran emoción que están viviendo los hermanos del altiplano, es que incluso están viendo por medio de la coca que podría pasar en este encuentro. Es por eso que un especialista en la lectura de la hoja de coca estuvo en el programa La Revista, en busca de poder anticipar lo que pasaría en esta emocionante final para el cuadro ‘Verde’.

Luego de poder hacer el proceso necesario, el experto determinó que va a ser un partido complicado, ya que el marcador final sería un 2 a 1 a favor del cuadro de Bolivia. Por lo que terminarán eliminando a Surinam en este duelo por la semifinal del repechaje.

Lectura de la hoja de coca (Foto: Tik Tok).

Publicidad

Hay que recordar, que en el fútbol no hay nada escrito y que todo podría pasar en este juego que se aproxima. Serán 90 minutos reglamentarios que se disputarán en busca de un ganador. Pero de darse un empate en el marcador se definirá en tiempo extra, para luego verse en la tanda de penales si es que no se logra salir de la paridad.

¿Cuándo jugarán Bolivia vs. Surinam por el repechaje?

Este jueves 26 de marzo se jugarán las semifinales del repechaje rumbo al Mundial 2026. Bolivia vs. Surinam será uno de los dos juegos, este duelo se disputará desde las 17:00 horas de Perú en el estadio de Monterrey en México. La transmisión será mediante Entel TV Smart, FútbolCanal, Bolivia TV, DSports y DGO.

Bolivia jugará el repechaje en Monterrey (Foto: X).

Publicidad

No obstante, podrás seguir todas las incidencias del partido mediante Bolavip Perú. Que tendrá todo el seguimiento de este emocionante duelo entre Bolivia vs. Surinam.

Por otro lado, hay que mencionar que el ganador de este enfrentamiento se deberá medir ante Irak en la gran final. Este juego se disputará en el estadio de Monterrey en México. Duelo que se disputará el próximo martes 31 de marzo.

Datos Claves

Bolivia y Surinam disputan la semifinal del repechaje al Mundial 2026 este jueves 26.

y disputan la semifinal del repechaje al este jueves 26. El partido se jugará en el Estadio de Monterrey , México, a las 17:00 horas (Perú).

, México, a las (Perú). El ganador del duelo enfrentará a Irak en la final el martes 31 de marzo.