EN VIVO República Democrática del Congo vs. Jamaica en Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

El Estadio Akron de Guadalajara se viste de gala para recibir un duelo inédito y de altísima tensión que otorgará un boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La República Democrática del Congo y Jamaica se miden en una final de repechaje intercontinental donde no hay mañana, buscando un lugar en el Grupo K del torneo.

Así llegan República Democrática del Congo y Jamaica

Los “Leopardos” africanos llegan con la moral en alto tras una sólida eliminatoria en la CAF, donde demostraron su resiliencia al dejar en el camino a potencias como Nigeria. Bajo la dirección de Sébastien Desabre, el equipo busca hacer historia al clasificar por primera vez bajo su nombre actual, recordando su única participación en 1974 como Zaire.

Jamaica, por su parte, arriba a esta instancia definitiva tras superar una dura prueba ante Nueva Caledonia, en la que la puntería de Bailey-Tye Cadamarteri fue determinante. Los “Reggae Boyz” sueñan con regresar a la máxima cita del fútbol tras casi tres décadas de ausencia, apelando a la velocidad y el talento de sus figuras en ligas europeas.

En lo táctico, se espera un choque de estilos muy marcado donde la disciplina defensiva de los congoleños, liderada por Chancel Mbemba, se pondrá a prueba frente al vértigo caribeño. La presencia de jugadores como Yoane Wissa y Cédric Bakambu en el ataque africano garantiza una amenaza constante, obligando a la defensa jamaiquina a no conceder espacios.

República Democrática del Congo y Jamaica quieren llegar al Mundial 2026. (Foto: X).

El conjunto dirigido por Steve McClaren confía en la experiencia de Leon Bailey y Bobby De Cordova-Reid para romper el orden táctico de su rival mediante transiciones rápidas. La solidez bajo los tres palos de Andre Blake será otro factor clave para los caribeños, quienes han mantenido su arco en cero en gran parte de sus últimos compromisos oficiales.

Este enfrentamiento representa mucho más que un partido de fútbol; es la oportunidad de redefinir el legado deportivo de ambas naciones ante los ojos del mundo. Con la atmósfera vibrante de México como telón de fondo, solo uno de estos equipos podrá inscribir su nombre en la lista final de participantes de la próxima cita mundialista.

¿Cuándo y a qué hora se juega el República Democrática del Congo y Jamaica?

El partido decisivo entre la República Democrática del Congo y Jamaica se llevará a cabo hoy, martes 31 de marzo de 2026, en el Estadio Akron de Guadalajara, México, con el pitazo inicial programado para las 15:00 horas (tiempo local del centro de México). A nivel internacional, este horario se traduce en las 17:00 ET en Estados Unidos, las 16:00 en Colombia y Perú, las 18:00 en Argentina y Chile, las 21:00 UTC/GMT, y las 22:00 en Kinshasa, capital congoleña.

¿Qué canales transmiten el República Democrática del Congo y Jamaica?

Para seguir en directo el crucial duelo entre la República Democrática del Congo y Jamaica, los aficionados cuentan con diversas opciones de transmisión según su ubicación geográfica. En México, el encuentro se emite a través de TUDN y la plataforma ViX Premium, mientras que para Sudamérica (incluyendo Perú, Colombia, Argentina y Chile) la cobertura corre por cuenta de DSports y su aplicación DGO, además de señales locales como Win Sports en territorio colombiano. En España, el partido está disponible de forma gratuita mediante DAZN, y para el resto de los territorios a nivel global, la FIFA+ ofrece el streaming oficial en vivo de manera gratuita en la mayoría de las regiones. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

República Democrática del Congo y Jamaica se ven las caras en Repechaje Internacional. (Foto: X).

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