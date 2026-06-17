Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial 2026: resultados y últimos partidos del rival de Colombia

Uzbekistán no es un rival fuerte y ha demostrado gran solidez que tiene que tener en cuenta Colombia en el Mundial 2026.

La Selección de Colombia se enfrenta a Uzbekistán en su debut en este Mundial 2026. El cuadro ‘cafetero’ llega con gran esperanza de culminar primeros en su grupo tras el traspié que tuvo Portugal en su primer partido. No obstante, en esta Copa ha quedado demostrado que no es bueno confiarse antes de tiempo.

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El país asiático tiene como entrenador al ganador del balón de oro Fabio Cannavaro. El italiano sabe no solo lo que significa participar en una Copa del Mundo, sino que también ha logrado alzar este trofeo en Alemania 2006. Por lo que sabe como se debe de jugar este tipo de certámenes cortos.

Fabio Cannavaro entrenador de Uzbekistán (Foto: Getty).

El histórico camino: ¿Cómo clasificó Uzbekistán?

El proceso clasificatorio de Uzbekistán en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) fue una muestra de pura resiliencia y orden táctico. Tras haberse quedado a las puertas de la gloria en ediciones anteriores (sufriendo dolorosas eliminaciones en el último suspiro rumbo a Alemania 2006 y Brasil 2014), esta vez no dejaron escapar la oportunidad y se sacudieron el apodo de los “eternos casi”.

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El billete dorado lo consiguieron el 5 de junio de 2025, tras asegurar un tenso empate 0-0 en su visita a los Emiratos Árabes Unidos. Este resultado matemático les garantizó el pase directo, convirtiéndolos en la primera nación de Asia Central en clasificar a una Copa del Mundo.

Su éxito en las eliminatorias se basó en una defensa de hierro: durante su campaña, lograron una racha de victorias por la mínima (1-0), demostrando ser un equipo sumamente estructurado y difícil de penetrar.

Selección de Uzbekistán celebrando (Foto: Getty).

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Resultados y últimos partidos

De cara a su debut mundialista, Uzbekistán se ha preparado enfrentando a rivales de peso para medir su nivel competitivo. Actualmente, el equipo está bajo las órdenes de una leyenda del fútbol mundial: el italiano Fabio Cannavaro, quien ha consolidado un bloque compacto, agresivo en la marca y peligroso al contragolpe.

Su presentación más reciente antes del inicio del torneo fue un exigente amistoso internacional en donde estuvieron a nada de dar la sorpresa:

Países Bajos 2 – 1 Uzbekistán (8 de junio de 2026): Los asiáticos dejaron una imagen de mucha garra ante la “Oranje”. Tras ir cayendo desde el minuto 32 por un penal de Cody Gakpo, lograron empatar el encuentro al minuto 90 con un agónico gol del atacante Igor Sergeev. Sin embargo, en la última jugada del tiempo de descuento (90+8′), otro penal ejecutado por Gakpo le dio la victoria a los europeos.

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Este partido dejó un mensaje claro para el Grupo K: Uzbekistán no es un rival que baje los brazos y compite hasta el pitazo final.

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