Colombia vs Uzbekistán: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

El Uzbekistán vs. Colombia se disfrutará en la Ciudad de México en el Estadio Azteca. Conoce más detalles de este gran coloso.

Se viene el debut de la Selección de Colombia en el Mundial 2026 y será ante el cuadro de Uzbekistán. Partido que se desarrollará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Uno de los colosos más grandes que tiene este certamen de la Copa del Mundo.

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El “Coloso de Santa Úrsula” abre sus puertas una vez más para recibir a los miles de aficionados cafeteros y uzbekos que buscan alentar a sus equipos en la lucha por clasificar a los 16avos de final.

Estadio Azteca (Foto: Getty).

Para albergar este certamen, el estadio (que tiene al Club América y Cruz Azul como equipos locales) tuvo que someterse a una serie de remodelaciones impulsadas por la FIFA, modernizando sus instalaciones sin perder el alma que lo hace único.

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Datos generales del Estadio Azteca

Ubicación: Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Apertura: Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966.

Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966. Equipos Locales: Es la casa del Club América, Cruz Azul y, por supuesto, la sede oficial de la Selección Nacional de México.

Es la casa del Club América, Cruz Azul y, por supuesto, la sede oficial de la Selección Nacional de México. Capacidad: Aunque en sus años dorados llegó a albergar a más de 115,000 personas, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 la capacidad oficial quedó ajustada a 83,264 espectadores, garantizando asientos de primer nivel y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad actuales.

Infraestructura y remodelaciones para 2026

Zonas de Hospitality y Palcos: Como parte de las exigencias de la FIFA, el estadio fue reconfigurado en sus zonas bajas y laterales para añadir áreas VIP modernas, palcos de súper lujo y zonas de prensa con tecnología de punta.

Como parte de las exigencias de la FIFA, el estadio fue reconfigurado en sus zonas bajas y laterales para añadir áreas VIP modernas, palcos de súper lujo y zonas de prensa con tecnología de punta. Césped Híbrido: Cuenta con un sistema de cancha de última generación que mezcla pasto natural con fibras sintéticas para soportar el desgaste del torneo y garantizar que la esférica ruede a la perfección.

Cuenta con un sistema de cancha de última generación que mezcla pasto natural con fibras sintéticas para soportar el desgaste del torneo y garantizar que la esférica ruede a la perfección. Iluminación y Pantallas: Se implementó un sistema de luces LED perimetrales y de cancha que cumple con los estándares más altos para la transmisión en 4K y 8K a nivel internacional.

Estadio Azteca en la Ciudad de México (Foto: Getty).

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Curiosidades y peso histórico

El primer tricampeón: El Estadio Azteca es el único estadio en la historia del fútbol en ser sede de tres Copas del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

El Estadio Azteca es el en ser sede de tres Copas del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026). Tierra de Leyendas: En esta misma cancha, los aficionados vieron coronarse al Brasil de Pelé (1970) y a la Argentina de Diego Armando Maradona (1986).

En esta misma cancha, los aficionados vieron coronarse al Brasil de (1970) y a la Argentina de (1986). Goles inmortales: Fue el escenario donde Maradona anotó los dos goles más famosos de la historia de los mundiales: la polémica “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” frente a Inglaterra.

Datos Claves